Nel centro di Napoli torna la Festa del buon Cioccolato artigianale

Ph Facebook Feste del Cioccolato Nazionali

Nel centro di Napoli, a piazza Salvo D’Acquisto, arriva per tre giorni una grande festa del cioccolato, quello realizzato in maniera artigianale con ottimi prodotti di puro cioccolato, con anche momenti di didattica e di intrattenimento

Si terrà dal 18 al 20 novembre 2022 in piazza Salvo d’Acquisto, l’ex piazza Carità, a Napoli la Festa del Cioccolato artigianale organizzata dall’Associazione Cioccolatieri Choco Amore.

Una bella festa nel centro cittadino che già in precedenti edizioni ha sempre riscosso un grande successo per l’ottimo cioccolato proposto, fiore all’occhiello del Made in Italy, senza additivi né conservanti. L’ingresso all’area della festa è gratuito e gli stand saranno aperti dalle 10 fino a notte.

Tante bontà dei maestri cioccolatieri nel centro di Napoli

La Festa del Cioccolato artigianale dell’Associazione Cioccolatieri Choco Amore propone da sempre tante prelibatezze e specialità tipiche di varie Regioni d’Italia preparate dai maestri cioccolatieri dell’Associazione.

Alla festa nel centro di Napoli ci saranno numerosi stand dove si potranno assaggiare ed acquistare alcuni prodotti che non si trovano Grande Distribuzione, tutti prodotti unici e genuini realizzati artigianalmente, secondo gli antichi principi della scelta accurata della materia prima tramandati di generazione in generazione.

Tanto ottimo cioccolato artigianale ma anche tanto altro

Tra gli stand ci saranno anche opere particolarissime realizzate dai migliori artigiani come borse, scarpe macchine fotografiche, personaggi dei cartoni animati, manette, pistole ed antichi attrezzi dei mestieri, tutto rigorosamente in cioccolato.

La grande festa del Cioccolato artigianale di Choco Amore offrirà anche momenti di divertimento e formazione, coinvolgendo un gruppo di professionisti animatori ed intrattenitori. I bambini potranno partecipare a laboratori con momenti ludici e interessanti, come il CHOCO PLAY, laboratori didattici per bambini sulla lavorazione del cioccolato, Per partecipare è necessario prenotarsi direttamente sul sito ufficiale dell’evento.

La festa del cioccolato sarà aperta venerdì 18 di pomeriggio con il noto e simpaticissimo performer radiofonico Gigio Rosa, portavoce delle tappe campane del tour.

Tour delle Feste del Cioccolato Nazionali – Napoli in Piazza Salvo d’Acquisto – dal 18 al 20 novembre 2022

FOTO Facebook Feste del cioccolato

© Napoli da Vivere 2022 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.