Ritorna Malazè il grande festival-laboratorio con tanti eventi nei Campi Fregrei

© Napoli da Vivere

Fino a fine Ottobre si terrà la XV edizione di Malazè il grande festival-laboratorio che presenta tanti appuntamenti tra enogastronomia, scoperta delle bellezze del territorio, storia, tempo libero e paesaggio e tanto altro nei luoghi più belli del Campi Flegrei

Ritorna Malazè il grande festival-laboratorio dei Campi Flegrei con tanti appuntamenti fino al 31 ottobre 2022, suddivisi in quattro aree tematiche, per far scoprire ai partecipanti tutte le bellezze dei Campi Flegrei dall’enogastronomia allo straordinario territorio. Per la XV edizione di Malazè tante proposte per promuovere le bellezze e le proposte turistico-culturali dell’area flegrea con un fitto calendario fitto di appuntamenti principalmente nei weekend.

Un viaggio nelle bellezze e nella storia di questi luoghi, tra enogastronomia, paesaggio e storie, da presentate a tutti i partecipanti, grandi e piccoli, con tanti eventi con prenotazione obbligatoria. Una grande manifestazione diffusa nei Campi Flegrei con eventi tra Napoli, Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto e Procida con tante associazioni e imprese del territorio sempre con “l’obiettivo di far scoprire questa terra a chi non la conosce e far appassionare chi già la conosce ma non abbastanza”

Tanti eventi in 15 giorni divisi in quattro aree tematiche (Gusto, Miti e Storie, Archeologia, Natura e Paesaggio) fino al 31 ottobre 2022.

Gli eventi del prossimo weekend – Malazè

GIOVEDÌ, 20 OTTOBRE

Mazzamma – Mescolanze di pratiche e visioni sul cibo A cura di Malazè Lab – in collaborazione con Creactivitas, Tradizioni Future, ADI Campania, Città della Scienza, Hybrid Design Lab e Pastificio F.lli Setaro.- Esperienze e progetti di Design, Scienza, Impresa e Agricoltura in dialogo su: scarti, riciclo e sostenibilità.- Al termine del laboratorio degustazione di piatti, preparati con gli scarti e la pasta del pastificio Setaro, curati dallo Chef di Akademia – In degustazione Provolone del Monaco DOP e Colatura di Cetara DOP, accompagnati dai vini del Consorzio di Tutela Vini Campi Flegrei e Ischia. Ingresso gratuito fino ad esaurimento Posti. – Per info e contatti Referente Fabio Borghese, info@malaze.it

VENERDÌ, 21 OTTOBRE

A Tavola con La Sibilla – Masseria Sardo Lago d’Averno ore 19:30 – Presentazione dell’azienda vitivinicola La sibilla e degustazione guidata dei vini più rappresentativi dell’azienda, assaggeremo diverse annate per scoprire l’evoluzione dei loro vini più interessanti nel tempo. (3 Bianchi-3 Rossi-1 Passito) Cena 4 portate in abbinamento a cura della Chef Gabriella Barbati di Masseria Sardo – Ticket di partecipazione €. 60,00 Per info e prenotazione, obbligatoria, 0818581814 – 3493083243 – mail ristorante@masseriasardo.com Referente: Gabriella Barbati – Vincenzo Di Meo

Masseria Sardo Lago d’Averno ore 19:30 – Presentazione dell’azienda vitivinicola La sibilla e degustazione guidata dei vini più rappresentativi dell’azienda, assaggeremo diverse annate per scoprire l’evoluzione dei loro vini più interessanti nel tempo. (3 Bianchi-3 Rossi-1 Passito) Cena 4 portate in abbinamento a cura della Chef Gabriella Barbati di Masseria Sardo – Ticket di partecipazione €. 60,00 Assaggio Olii Extravergini Di Olive Campane – Bacoli ore 10:00 – Laboratorio di Slow Food Campania- Gruppo Slow Olive – degustazione di oli campani, presenti sulla Guida agli Extravergini, a cura del Gruppo Slow Olive. Il laboratorio destinato ai professionisti della ristorazione è finalizzato a fornire i primi approcci alla conoscenza e alle caratteristiche di un olio di qualità. Evento a numero chiuso- 20 posti.- Riservato ad operatori del settore – Per info: 3398006902 – mail slowolivecampania@gmail.com Referente Angelo Lo Conte

SABATO, 22 OTTOBRE

Bio Fitness Game – Pozzuoli – Lago d’Averno – ore 9:00 – Il Giardino dei Templari – Redhorn Allenamento sportivo a squadre (FITNESS) con un preparatore atletico e caccia al tesoro con gli enigmi della Sibilla (GAME) lungo le sponde del lago d’Averno. – L’evento si concluderà nel Bio Orto IL GIARDINO DEI TEMPLARI con la premiazione della squadra vincente e un rinfresco a base di prodotti naturali. – Orari: Dalle ore 09:00 alle 10:30 e dalle 11:00 alle 12:30 – Dalle ore 15:00 alle 16:30 – All’evento possono partecipare un massimo di 20 persone per fascia oraria (5 squadre da 4 persone). Prenotazione obbligatoria entro il 12/10/2022 ore 18:00 – Costo per persona: € 10,00 a persona – € 5,00 per la riserva – Per info e prenotazione: cell. 345 667 0467 – 351 731 4370 – mail: info@ilgiardinodeitemplari.it – Vincenzo Florentino – Francesco Lemma

– Pozzuoli – Lago d’Averno – ore 9:00 – Il Giardino dei Templari – Redhorn Allenamento sportivo a squadre (FITNESS) con un preparatore atletico e caccia al tesoro con gli enigmi della Sibilla (GAME) lungo le sponde del lago d’Averno. – L’evento si concluderà nel Bio Orto IL GIARDINO DEI TEMPLARI con la premiazione della squadra vincente e un rinfresco a base di prodotti naturali. – Orari: Dalle ore 09:00 alle 10:30 e dalle 11:00 alle 12:30 – Dalle ore 15:00 alle 16:30 – All’evento possono partecipare un massimo di 20 persone per fascia oraria (5 squadre da 4 persone). Prenotazione obbligatoria entro il 12/10/2022 ore 18:00 – Costo per persona: € 10,00 a persona – € 5,00 per la riserva – Alla scoperta dell’orto e della agro-biodiversità – Appuntamento ore 10:50 davanti al Centro cinofilo Flegreo – Legambiente città flegrea aps – Gli educatori del circolo guideranno le famiglie in una giornata all’aperto presso l’orto didattico del Centro cinofilo flegreo a Lago d’Averno alla scoperta dell’orto e della biodiversità dell’agricoltura ecco che guideranno i bambini e i loro genitori alla riscoperta delle specie di ortaggi, legumi e verdure e alle loro proprietà per la salute e la buona alimentazione. In seguito gli educatori guideranno i partecipanti nella piantumazione di alcune specie dell’orto, nelle operazioni di pulizia delle erbacce e In conclusione ci sarà l’attività ludica a squadre della “menù della buona alimentazione”. – Orario laboratori dalle ore 11,00 alle ore 12,45 – dalle ore 15,00 alle ore 16,30 – Prezzo per persona: Contributo associativo 10 euro a bambino partecipante (attività consigliata dai 6 anni ai 12 anni) – Per info e prenotazione: 3406004477 – 3489608185 Valentina Buccolini – mail: legambientecittaflegrea@gmail.com

– Appuntamento ore 10:50 davanti al Centro cinofilo Flegreo – Legambiente città flegrea aps – Gli educatori del circolo guideranno le famiglie in una giornata all’aperto presso l’orto didattico del Centro cinofilo flegreo a Lago d’Averno alla scoperta dell’orto e della biodiversità dell’agricoltura ecco che guideranno i bambini e i loro genitori alla riscoperta delle specie di ortaggi, legumi e verdure e alle loro proprietà per la salute e la buona alimentazione. In seguito gli educatori guideranno i partecipanti nella piantumazione di alcune specie dell’orto, nelle operazioni di pulizia delle erbacce e In conclusione ci sarà l’attività ludica a squadre della “menù della buona alimentazione”. – Orario laboratori dalle ore 11,00 alle ore 12,45 – dalle ore 15,00 alle ore 16,30 – Prezzo per persona: Contributo associativo 10 euro a bambino partecipante (attività consigliata dai 6 anni ai 12 anni) – Sulle Orme di San Gennaro – PROGETTO UOMO ONLUS – Sinergie Campane – Azione Cattolica Italiana Diocesi di Pozzuoli – Ore 9:30 1° Gruppo / Ore 11:00 2° Gruppo – Max 15 partecipanti per Gruppo – Una visita, mix di storia, arte, tradizione e devozione per comprendere la vista di S. Gennaro ed il suo legame con Napoli ed i Campi Flegrei. Accompagnati da una guida abilitata e da un frate, si avrà la possibilità di visitare la chiesa, il chiostro e la mensa dei poveri (alla quale andrà parte del ricavato della visita) in maniera diversa, puntando l’attenzione sull’aspetto artistico e spirituale del luogo. Prenotazione obbligatoria entro il 21/10 – Costo per persona: € 10,00 (Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza ai frati per la mensa dei poveri) – Per info e prenotazione obbligatoria 333.3577746 – 380.4722925 –

– PROGETTO UOMO ONLUS – Sinergie Campane – Azione Cattolica Italiana Diocesi di Pozzuoli – Ore 9:30 1° Gruppo / Ore 11:00 2° Gruppo – Max 15 partecipanti per Gruppo – Una visita, mix di storia, arte, tradizione e devozione per comprendere la vista di S. Gennaro ed il suo legame con Napoli ed i Campi Flegrei. Accompagnati da una guida abilitata e da un frate, si avrà la possibilità di visitare la chiesa, il chiostro e la mensa dei poveri (alla quale andrà parte del ricavato della visita) in maniera diversa, puntando l’attenzione sull’aspetto artistico e spirituale del luogo. Prenotazione obbligatoria entro il 21/10 – Costo per persona: € 10,00 (Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza ai frati per la mensa dei poveri) – Rione Terra, come un Museo, tra Mito, Racconti e Storia recente – Pozzuoli – Rione Terra Ore 17:00 – Palazzo Migliaresi Ore 17:00 – Il Lux in Fabula Antonio Isabettini – Osservatorio Tutela Ambiente e Salute – Antonio Isabettini ci racconterà la storia e la cronaca del Rione Terra, dalla fondazione ai nostri giorni con la proiezione di documenti visivi, anche inediti, conservati nell’archivio dedicato al bradisismo dell’associazione culturale LUX in FABULA; con interventi poetici di Luisa De Franchis. – Ingresso Libero – Per info: 328 667 0977 – mail luxinfabula2@libero.it Referente: Cluadio Correale – Ciro Di Francia

DOMENICA, 23 OTTOBRE

Domenica previsti tanti eventi – troverete la descrizione completa sul programma ufficiale

Napoli Pedala – Appuntamento: 7.30 partenza Bicycle House, Galleria Principe di Napoli 27, 28 Napoli Obliqua

Appuntamento: 7.30 partenza Bicycle House, Galleria Principe di Napoli 27, 28 Napoli Obliqua Bio Fitness Game – Orari: Dalle ore 09:00 alle 10:30 e dalle 11:00 alle 12:30 – Dalle ore 15:00 alle 16:30 – Il Giardino dei IL GIARDINO DEI TEMPLARI – REDHORN

Orari: Dalle ore 09:00 alle 10:30 e dalle 11:00 alle 12:30 – Dalle ore 15:00 alle 16:30 – Il Giardino dei IL GIARDINO DEI TEMPLARI – REDHORN Foraging tra i vulcani – Orario: Start ore 09:30 End ore 13:00 – APS Visit Campi Flegrei – Masseria Sardo

Orario: Start ore 09:30 End ore 13:00 – APS Visit Campi Flegrei – Masseria Sardo Passeggiata Naturalistica a Procida Capitale “Per orti e giardini” – Procida Porto Orario: ore 10 – Associazione Vivara APS

– Procida Porto Orario: ore 10 – Associazione Vivara APS Vibrando nella memoria dei Ruderi della Villa Rustica del Torchio – Quarto Flegreo – Villa del Torchio ore 9:30−12:30 – Amministrazione Comune di Quarto

– Quarto Flegreo – Villa del Torchio ore 9:30−12:30 – Amministrazione Comune di Quarto Walking Tour Pozzuoli – Inizio tour ore 9:30 – Turismo e Servizi Srl – Tour Operator

Inizio tour ore 9:30 – Turismo e Servizi Srl – Tour Operator Alla scoperta delle meraviglie dei Campi Flegrei con una passeggiata nel centro storico

La voce della Sibilla – Ore 10:00 – Progetto Uomo Onlus – Ass.ne Sinergie Campane Pozzuoli

– Ore 10:00 – Progetto Uomo Onlus – Ass.ne Sinergie Campane Pozzuoli Fata Morgana al lago d’Averno – Dalle ore 10:30 alle ore 13:00 – Appuntamento davanti al ristorante Caronte ore 10.15 – Legambiente Città Flegrea aps

Dalle ore 10:30 alle ore 13:00 – Appuntamento davanti al ristorante Caronte ore 10.15 – Legambiente Città Flegrea aps Bacoli Faro di Miseno – Ore 11:00 – CULTURAVVENTURA bacoli –con guide – Capo Miseno Mito e Storia, Tra Cerere Dioniso e Iside

CULTURAVVENTURA bacoli –con guide – Capo Miseno Mito e Storia, Tra Cerere Dioniso e Iside Archeoemozioni: Alla scoperta dei Mosaici di Baia Sommersa – Dalle ore 11:00 alle ore 12:00 – Nostro Sud Srl Escursione in barca

Dalle ore 11:00 alle ore 12:00 – Nostro Sud Srl Escursione in barca Bacoli Percorsi D’acqua – Malazè Edition – Ore 10:30 Tour – ATS StraMirabilis in collaborazione con Cantine Mirabilis

Malazè Edition – Ore 10:30 Tour – ATS StraMirabilis in collaborazione con Cantine Mirabilis Alla Scoperta dell’Antica Misenum – Bacoli – Sacello degli Augustali ore 10:00 – Associazione Misenum

Bacoli – Sacello degli Augustali ore 10:00 – Associazione Misenum Terramadre riaffiora la vita | Premio Campi Flegrei VI edizione | mostra fotografica presso Castello di Baia

| Premio Campi Flegrei VI edizione | mostra fotografica presso Castello di Baia In Viaggio con Apione – Bacoli – Porto di Baia – ore 15:30 – La Terra dei Miti, Lomar Dreams e Associazione Artemide

Previsti ancora tanti eventi nei seguenti giorni

Lunedì, 24 ottobre

Venerdì, 28 ottobre

Sabato, 29 ottobre

Domenica, 30 ottobre

Lunedì, 31 ottobre

Il dettaglio di tutti gli eventi e le informazioni sul Programma completo – Malazè

© Napoli da Vivere 2022 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.