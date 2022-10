Max Gazzè in un concerto-evento nell’anfiteatro di Pompei con omaggio ai Pink Floyd

Un grande concerto di Max Gazzè e un’esperienza immersiva unica per un eccezionale evento in occasione dell’anniversario di “Pink Floyd: Live at Pompeii”, il film concerto realizzato con i Pink Floyd all’interno del Parco Archeologico di Pompei nel 1971. Il film cult fu poi presentato nel 1972 e Max Gazzè proporrà una straordinaria esibizione come tributo al leggendario ”Live in Pompeii”

Max Gazzè sarà in concerto dal vivo nell’anfiteatro di Pompei venerdì 21 ottobre 2022 alle 20.30 per ricordare il leggendario concerto dei Pink Floyd del 1971. Un grande concerto-evento tra musica, luci ed immagini, un omaggio ai leggendari Pink Floyd che si potrà anche seguire da casa sulla piattaforma “ITsART” del Ministero della Cultura.

Un grande concerto che farà rivivere dal vivo, 50 anni dopo, tra le antiche mura dell’Anfiteatro Romano la musica del grande gruppo inglese

Max Gazze dal vivo con un gruppo di bravissimi musicisti

Sul grande palco dell’Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei ci sarà Max Gazzè accompagnato da un gruppo di eccezionali musicisti che farà rivivere le emozioni di quel concerto straordinario che rivoluzionò la storia dei film musicali celebrando la grande bellezza di Pompei presentata sulla musica del gruppo inglese. Un concerto che presenterà il repertorio dei Pink Floyd eseguito in quel grande evento facendo rivivere i suoni e le emozioni di quello che è diventato uno dei più grandi eventi musicali al mondo.

Da citare assolutamente il grande gruppo di musicisti che accompagnerà Max Gazzè in questo concerto-evento che sarà composto da Duilio Galioto alle tastiere, Daniele Fiaschi e Federico Ciancabilla alle chitarre, Cristiano Micalizzi alla batteria, Max “Dedo” back vocals con le napoletane Greta Zuccoli e Ilaria Graziano vocalist.

14 i brani che saranno reinterpretati da Max Gazzè e dai gruppo che si muoveranno tra 14 spazi virtuali in realtà aumentata che faranno da scenografia alla straordinaria musica. Gli spettatori presenti potranno ascoltare i brani musicali arricchiti di contenuti 3D in realtà aumentata inquadrando il palco con il proprio smartphone.

Un grande concerto da vivere live a Pompei: ma, se non riuscite ad andarci, anche da casa

Quello di Max Gazzè sarà un concerto-evento che regalerà emozioni uniche a chi sarà nell’anfiteatro di Pompei. Ma se non riuscite ad andare, il concerto potrà essere visto anche da casa in live streaming dalla piattaforma ITsART e grazie alla realtà aumentata assisteranno ad uno spettacolo veramente speciale. L’evento potrà anche essere ascoltato on air su RAI RADIO 2.

Biglietti disponibili a partire dal 18 ottobre su Ticketone

