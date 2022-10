Il grande Tennis a Napoli con la Tennis Napoli Cup e una grande arena da 4000 posti sul lungomare

Ph Tennis Club Napoli

Iniziano le gare per la Tennis Napoli Cup, torneo Atp 250 con tanti grandi star del tennis mondiale. Le partite del main draw prenderanno il via martedì 18 sul campo in cemento dell’Arena, completamente rifatto dopo i problemi dovuti al diluvio dei giorni scorsi, che ora è pronto per ospitare le sfide. Il grande tennis arriva a Napoli

Si inizia martedì 18 ottobre e si prosegue almeno fino al 23 ottobre 2022 a Napoli per la Tennis Napoli Cup 2022, torneo Atp 250, organizzata dal glorioso Tennis Club Napoli 1905 e dal title sponsor la Banca di Credito Popolare.

Il grande evento si svolgerà sul lungomare di Via Caracciolo a Napoli ed avrà come campo principale la grande Arena da 4000 posti che lo ha reso il campo, danneggiato dal diluvio che ha toccato la città il giorno 13 ottobre ma prontamente rifatto, da tennis più bello del mondo. Non si sa ancora se il campo rimarrà fino a fine anno per altri eventi sportivi o musicale e artistici.

Il torneo Atp 250 si terrà sia in questa splendida arena meravigliosa da 4.000 posti ma anche sul campo D’Avalos, lo storico campo del circolo, che potrà ospitare 1000 spettatori.

La grande Arena del Tennis sarà il campo principale del torneo ed è stata costruita alla Rotonda Diaz proprio per l’Atp 250: ha a disposizione quattro tipi di tribune: la Diaz, la Partenope, la Mergellina e la Capri. La Tribuna Mergellina e la Partenope comprenderanno un primo anello numerato e un secondo anello non numerato.

Tanti grandi del Tennis a Napoli per la Tennis Napoli Cup 2022, torneo Atp 250

Attesi a Napoli tanti campioni internazionali del Tennis tra cui l’italiano Matteo Berrettini, il russo Andy Rublev, numero 9 al mondo, gli spagnoli Pablo Carreno Busta (numero 15), Roberto Bautista Agut (22) e Alejandro Davidovich Fokina (31). Tra i tanti campioni italiani ci saranno Lorenzo Musetti, Fabio Fognini e Lorenzo Sonego ma probabilmente arriveranno altri campioni.

Nonostante il ritardo dovuto ai problemi del maltempo il torneo partirà solo con un giorno di ritardo da martedì 18 a venerdì 21 e probabilmente manterrà le due sessioni di gioco: la diurna dalle 11.00, la serale dalle 19.00. Semifinali sabato 22 alle 11.30, finale domenica 23 non prima delle 14.00.

Non mancherà anche il Kids Village con due campi dedicati ad attività tennistiche con maestri Fit e tanti appuntamenti speciali con i giocatori in gare nel torneo. I prezzi variano da 15 a 65 euro a seconda dei posti e del giorno degli incontri

