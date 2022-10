Artecinema a Napoli: il Festival del Cinema sull’Arte contemporanea con film gratuiti

Ritorna Artecinema che propone oltre 30 proiezioni gratuite per far conoscere al grande pubblico le diverse espressioni dell’arte contemporanea con film sui grandi artisti, architetti e fotografi della scena internazionale

E’ iniziata a Napoli la 27esima edizione di Artecinema, il Festival Internazionale di Film sull’Arte contemporanea, che si svolgerà dal 13 al 16 ottobre 2022 in presenza e poi dal 14 al 20 ottobre online.

Artecinema è nato nel 1996 per far conoscere al grande pubblico le diverse espressioni dell’arte contemporanea presentando una selezione di documentari sui grandi artisti, architetti e fotografi della scena internazionale. Un modo originale per scoprire i protagonisti del mondo dell’arte contemporanea.

Ad Artecinema ogni anno vengono presentati circa trenta documentari reperiti in tutto il mondo seguendo un programma diviso nelle sezioni di Arte e dintorni, Architettura, Fotografia. Le proiezioni sono in lingua originale con traduzione simultanea in cuffia o sottotitoli in italiano e non mancano incontri con artisti e registi.

Come partecipare a Artecinema 2022

Sarà possibile per tutti partecipare alle tre sessioni di Artecinema che sono:

La serata di inaugurazione del 13 ottobre 2022 presso il Teatro San Carlo, che sarà aperta al pubblico con un biglietto d’ingresso di € 12 in cui saranno proiettati i seguenti film: – Dalle 20.00 alle 20.55 : Maya dans l’oeil de Pablo di François Lévy-Kuentz e poi dalle 21.00 alle 20.23: Krzysztof Wodiczko – The Art of Un-War di Maria Niro.

Le serate del festival gratuite dal 14 al 16 ottobre 2022 presso il Teatro Augusteo con proiezioni ogni giorno tra le 16,30 e le 23,45. L'ingresso al Teatro Augusteo in Piazzetta Duca d'Aosta, 263 sarà gratuito.

Artecinema Online. Dal 14 al 20 ottobre 2022 Artecinema sarà visibile online sul sito ufficiale e sarà accessibile a tutti sottoscrivendo un abbonamento dal costo unico € 10 acquistabile direttamente sul sito online artecinema.com con cui sarà possibile riprodurre tutti i film disponibili dalle ore 8 del 14 ottobre fino alle ore 24 del 20 ottobre 2022.

Artecinema – Maggiori informazioni

