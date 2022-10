Festa della Natura sull’Isola di Nisida a Napoli: passeggiata straordinaria e gratuita sull’isola chiusa al pubblico

© Napoli da Vivere

Mattinata gratuita sull’isolotto di Nisida con passeggiata guidata tra i sentieri dell’isola normalmente chiusa al pubblico, e visita showroom con le ceramiche realizzate dai giovani ospitati sull’isola nel laboratorio interno all’Istituto Minorile

Domenica 16 ottobre 2022 sull’Isola di Nisida, a Napoli, si terrà “la Festa della Natura”, una passeggiata tra la natura ed un’esposizione di manufatti artistici. Una mattinata speciale e gratuita sulla bellissima isola, che è normalmente chiusa al pubblico perché Istituto di reclusione per minorenni, durante la quale saranno illustrate le attività che attualmente animano l’isola e la storia e i “luoghi letterari e culturali” che l’hanno vista protagonista nei millenni.

La mattinata speciale è gratuita e si scoprirà un nuovo percorso nella natura che porta al “Giardino dei poeti”. Ci sarà anche una visita allo showroom della Cooperativa Sociale Nesis che esporrà le ceramiche ‘Nciarmato a Nisida, realizzate dai giovani detenuti nel laboratorio interno all’Istituto Penale per i Minorenni dell’isola. La visita è organizzata dalla Cooperativa Nesis.

Come partecipare alla Festa d’estate a Nisida con Nesis

La passeggiata verrà effettuata a gruppi e i vari orari disponibili sono alle ore 9 alle 10 e alle 11 con ingresso gratuito, previa registrazione obbligatoria con tutti i dati richiesti, e fino ad esaurimento dei posti disponibili. Ci sarà una passeggiata guidata tra i sentieri dell’isola e la visita allo showroom con le ceramiche realizzate dai giovani nel laboratorio

L’isola è una struttura di sicurezza e per accedervi è obbligatorio registrarsi in precedenza ed inviare una mail all’indirizzo radarcomunicazione@gmail.com indicando per ciascun partecipante tutte le informazioni richieste, che troverete sul sito dell’evento. (alla fine del post). Seguire attentamente le istruzioni perché NON saranno prese in considerazione richieste arrivate incomplete o con formati diversi. Non sarà possibile accedere all’isola senza la conferma ricevuta via mail. Sarà obbligatorio l’uso della mascherina in tutti i luoghi al chiuso e nei luoghi all’aperto su indicazione dell’organizzazione nelle fasi dell’evento che prevedono la presenza di più persone.

Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sul sito ufficiale della Nesis dell’evento

