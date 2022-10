Domenica di Carta: visite alla Biblioteca dei Girolamini ed eventi gratuiti negli Archivi di Stato e nelle Biblioteche Statali

Riapre a Napoli eccezionalmente la Biblioteca dei Girolamini per la Domenica di Carta ma eventi e visite gratuite anche alla Biblioteca Nazionale e in tanti luoghi di cultura a Napoli e in Campania

Ritorna domenica 9 ottobre 2022 la “Domenica di Carta”, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura per valorizzare l’immenso e prezioso patrimonio archivistico e librario custodito nelle biblioteche e negli archivi dello Stato.

Anche a Napoli, e in tutta la Campania ci saranno gli Archivi di Stato e molte grandi Biblioteche Statali del MiC che aderiranno all’iniziativa organizzando visite ed eventi gratuiti in tutta la giornata. L’elenco degli appuntamenti è in continuo aggiornamento ed è consultabile sulla pagina ufficiale del Ministero della Cultura con un link che troverete alla fine del Post.

“Domenica di Carta”: alcune iniziative previste domenica 9 a Napoli

Di seguito alcune iniziative (alla data) a Napoli e in Campania. Vi invitiamo a consultare il link finale per avere l’elenco aggiornato dei vari eventi dei vari Archivi di Stato e nelle Biblioteche Statali che stanno, via via, aderendo all’iniziativa di domenica 9 ottobre 2022.

Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini – Nella straordinaria Biblioteca napoletana sono stati ripristinati parzialmente i servizi bibliotecari, ma non è ancora regolarmente visitabile a causa dei tanti cantieri di restauro. Domenica 9 visitabile eccezionalmente anche la straordinaria Sala Vico, l’antica Sala Grande, che sarà inserita in un percorso, breve ma molto rappresentativo, arricchito da una selezione degli antichi inventari del fondo librario. – Accesso libero contingentato dal civico n. 142 dalle 09.00 con ultimo ingresso alle 12.00 Maggiori Informazioni

Biblioteca Universitaria di Napoli – .Il 9 ottobre alle ore 10,30, in occasione della manifestazione nazionale “Domenica di carta”, promossa dal Ministero della Cultura, la BUN presenta il nuovo libro di Alessandro Luciano, L’enigma della Medusa, edito da Marlin editore e ambientato anche nelle sale della Biblioteca Universitaria di Napoli . Maggiori Informazioni –

Pagina ufficiale del Ministero della Cultura per consultare l’elenco degli appuntamenti in continuo aggiornamento (scegliere Campania tra le regioni disponibili per gli eventi in città)

