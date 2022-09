Pompei Street Festival 2022: cinema, musica e tanta street art dal vivo

Ph Facebook Pompei Street Festival

Tanta street art dal vivo in questa seconda edizione del Pompei Street Festival. Tanti artisti internazionali che realizzeranno le loro opere per strada, anche negli scavi di Pompei. Poi la sera tanta musica con anche i concerti gratuiti di Daddy G e della Maschera

Si terrà a Pompei, con eventi anche nel Parco Archeologico, la seconda edizione del Pompei Street Festival dal 22 al 24 settembre 2022. Tre giorni ricchi di eventi suddivisi in 4 sezioni dedicate a arte, cinema, musica e street art.

In particolare per il cinema ci sarà un concorso internazionale dedicato ai corti e ai documentari sul tema della legalità, per la musica ci saranno anche i Dj Set on the street e concerti di Daddy G dei Massive Attack e della Maschera e per l’arte la partecipazione di 32 street artist provenienti da 23 nazioni e 5 continenti che realizzeranno anche 21 opere di riqualificazione urbana e live show.

Spazio anche alla fotografia con una mostra dedicata alle guerre nel mondo attraverso gli scatti di fotoreporter e workshop con 3 tra i migliori fotografi della Campania. Non mancheranno anche incontri, dibattiti e laboratori tematici.

Live show di Street Art per strada e anche all’interno del Parco Archeologico

Tanta street art al festival con la realizzazione di un vero e proprio museo a cielo aperto grazie ai live show del 29 artisti che giungeranno a Pompei da ogni parte del mondo.

I live show sono previsti ogni giorno nelle vie centrali di Pompei, in particolare lungo via Sacra, via Lepanto e piazza Bartolo Longo e consentiranno agli artisti di realizzare su pannelli posti lungo la strada le proprie opere e, allo stesso tempo, di far assistere il pubblico in diretta alla realizzazione dell’opera. Anche il Parco Archeologico di Pompei, ospiterà opere di quattro street artist, l’argentino Max Bagnasco nel viale di accesso degli Scavi, il canadese Ben Johnston, l’olandese Gomad e l’iraniana Run, in via dell’Abbondanza all’interno degli scavi e tutti realizzeranno le proprie opere dal vivo nel sito del Parco Archeologico.

Ci saranno poi ben 21 realizzazioni su edifici privati e pubblici, per il progetto di riqualificazione urbana sull’intero territorio di Pompei seguendo la mission tematica del Pompei Street Art 2022: resilienza e antichità.

Gli eventi musicali al Pompei Street Festival – Programma

Al PSF tanti DJ Set, concerti, esibizioni di artisti emergenti sul palco in piazza Schettini e in via Sacra per le tre serate dell’evento. Ogni giorno il DJ SET on the street, di pomeriggio dalle 17 alle 21 e poi alle 21 i concerti. Nelle giornate di giovedì 22 e venerdì 23, dalle 18.30 alle 21, sul palco anche molti artisti, pur emergenti ma già affermati in ambito nazionale.

Giovedì 22 settembre 2022

DJ SET on the street, dalle 17 alle 21 – dj Selecta and Dirton – dj Paolo Polcari – dj Filo Q

A seguire concerto di Daddy G, del gruppo musicale britannico dei Massive Attack Gratuito con Prenotazione obbligatoria

Venerdì 23 settembre 2022

DJ SET on the street, dalle 17 alle 21 – dj Selecta and Dirton e altri

A seguire concerto de La Maschera Gratuito con Prenotazione obbligatoria

Sabato 23 settembre 2022

DJ SET on the street, dalle 16,30 alle 19 – dj Ciro Maddaluno, Dj Selecta e Dj Ralpha

