Cinema in Festa con biglietti a 3,50 euro. Ecco i cinema aderenti a Napoli e in Campania

Ritorna l’iniziativa Cinema in Festa in tutta Italia con prezzi bassi per far tornare in sala gli spettatori: cinque giorni di apertura a soli 3,50 euro con i migliori film in programmazione. Le sale che aderiscono a Napoli e in Campania

Da domenica 18 a giovedì 22 settembre a Napoli e in Campania, ed in tutta Italia, partirà l’iniziativa “Cinema in Festa” che propone cinque giorni di ingressi a prezzi ridotti di 3,50 euro a persona per invogliare gli spettatori a tornare nelle sale cinematografiche.

Una bella iniziativa del Ministero della Cultura, promossa da ANICA, ANEC, Fondazione David di Donatello che permetterà al pubblico di accedere in sala, nei giorni previsti pagando solo 3,50€. Anche a Napoli ed in Campania, così come in tutta Italia ci saranno molte sale cinematografiche che aderiranno all’iniziativa. Il pubblico potrà assistere a tutti i film in programmazione ma ci saranno, in tutta Italia, anche anteprime, masterclass e altri eventi che prevedono anche alla presenza di attrici, attori, registi e altri protagonisti del mondo dello spettacolo.

L’iniziativa “Cinema in Festa” durerà probabilmente per 5 anni dal 2022 e fino al 2026 e ogni anno ci saranno due appuntamenti, uno a settembre e uno a giugno.

I cinema che aderiscono a Napoli e in Campania

Al momento i cinema che partecipano all’iniziativa “Cinema in Festa” sono i seguenti ma vi consigliamo di controllare sul link finale per gli aggiornamenti.

I Cinema di Napoli per “Cinema in Festa”

ACACIA

AMERICA

FILANGIERI

LA PERLA

MODERNISSIMO

PLAZA

THE SPACE – NAPOLI

VITTORIA

Gli altri cinema che partecipano in Campania

Ariano Irpino – COMUNALE

Lioni – NUOVO

Mercogliano – MOVIEPLEX

Mirabella Eclano – CARMEN CITIPLEX

Benevento – GAVELI MAXICINEMA

Telese – MODERNISSIMO

Torrecuso – TORREVILLAGE

Aversa – CIMAROSA

Aversa – CINEMA VITTORIA

Capua – RICCIARDI

Castel Volturno – S. ANIELLO

Marcianise – BIG MAXICINEMA

Marcianise – UCI CINEMAS CINEPOLIS MARCIANISE

Mondragone – ARISTON

Piedimonte Matese – COTTON MOVIE & FOOD

Sant’Arpino – LENDI

Sessa Aurunca – CORSO

Afragola – HAPPY MAXICINEMA

Anacapri – PARADISO

Casalnuovo – MAGIC VISION

Casoria – UCI CINEMAS CASORIA

Castellammare di Stabia – MONTIL

Castellammare di Stabia – STABIA HALL

Castellammare di Stabia – SUPERCINEMA

Ischia – EXCELSIOR

Nola – SAVOIA

Nola – THE SPACE – NOLA

Piano di Sorrento – DELLE ROSE

Poggiomarino – ELISEO

Procida – PROCIDA HALL

Torre Annunziata – POLITEAMA

Torre del Greco – CORALLO

Camerota – BOLIVAR

Cava de’ Tirreni – ALAMBRA

Eboli – ITALIA

Giffoni Valle Piana – GIFFONI CINEMA

Pagani – LA FENICE

Pellezzano – CHARLOT

Sala Consilina – Adriano

Salerno – SAN DEMETRIO

Salerno – THE SPACE – SALERNO

Vallo Della Lucania – Cineteatro La Provvidenza

Sito Ufficiale Cinema in Festa – Cinema aderenti in Campania

