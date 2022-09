La Sagra del Maialetto ritorna ad Apollosa nel Sannio

Photo by Krzysztof Kowalik on Unsplash

Ben ventiquattro edizioni per la sagra del Maialetto organizzata dalla Pro Loco di Apollosa la bella cittadina sannita vicino a Benevento ed al Taburno con tanto buon cibo e vini doc sanniti. Non mancherà anche una serata speciale con Katia Ricciarelli

Si terrà ad Apollosa, cittadina in provincia di Benevento, sabato 10 e domenica 11 settembre 2022, la 24esima edizione della “Sagra del Maialetto”, organizzata dalla Pro Loco di Apollosa che promette tanto buon cibo sannita e tanta musica per il ritorno di questa bella festa. Da non perdere anche domenica 11 settembre una serata speciale con Katia Ricciarelli.

Ad Apollosa si potrà provare l’ottimo Maialetto sannita, un vero prodotto tipico che verrà preparato assieme a tanti saporiti ingredienti. Previsto un grande stand al coperto con 1800 posti a sedere dove si potrà degustare il buon maialetto cucinato secondo la ricetta tradizionale.

Non mancheranno cosciotti e filetti di maiale al forno e poi tagliatelle all’uovo con sugo di carne e poi carne alla brace, salsicce, prosciutto e capicollo paesani. Domenica 11 settembre saranno aperti anche a pranzo con ottimi antipasti con i migliori prodotti tipici sanniti e vini DOC e IGT del Taburno. Previsti anche stand con splendide opere di artisti e artigiani sanniti.

Programma della “Sagra del Maialetto” di Apollosa

Sabato 10 settembre 2022

ore 17,00 – Apertura mostre e stand di prodotti tipici ed artigianato;

ore 20,30 – Apertura stand Gastronomici

ore 21 – piazza Grasso tanta buona musica con “Il Canzoniere della Ritta e della Manca

Domenica 11 settembre 2022

ore 10,00 – Apertura mostre e stand di prodotti tipici;

ore 12,00 – 14,00 – Pranzo della Domenica (anche su prenotazione)

ore 20,30 – Apertura stand Gastronomici

ore 21 – piazza Grasso – spettacolo speciale con Katia Ricciarelli accompagnata dal Maestro Leonardo Quadrini

Maggiori informazioni e Prenotazioni – Sagra del Maialetto ad Apollosa: Tel. 3664191174 – 3711623437 – Pro Loco Apollosa

