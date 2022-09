Festa della Birra a S. Antonio Abate con concerti gratuiti di Tony Tammaro, Luchè, Alex Britti e tanti altri

© Photo by gitfo - Gerrie van der Walt on Unsplash

Da Alex Britti a Enzo Avitabile, da Tony Tammaro a Luchè sono solo alcuni degli artisti che terranno grandi concerti gratuiti a S, Antonio Abate per questa I festa della Birra organizzata dall’Associazione “Mmiez & sounds beer fest”

Dal 8 al 12 Settembre 2022 a Sant’Antonio Abate (NA) si terrà la I festa della Birra. Un grande evento che si svolgerà presso l’Area Mercato Largo Sandro Pertini e che si chiama Mmiez ‘e Sounds Beer Fest. La festa sarà una delle più grandi Festa della Birra in Campania e nasce dallo strepitoso successo degli scorsi eventi che hanno raggiunto un’affluenza di circa 100.000 persone nei 6 giorni di festa.

Ed anche a questa grande festa a Sant’Antonio Abate ci sarà tanto cibo e birra di alta qualità con tanti concerti completamente gratuiti con musicisti di spessore e famosi.

Il grande evento è organizzato dall’Associazione “Mmiez & sounds beer fest” che garantisce comfort, sicurezza e divertimento a tutti coloro che parteciperanno. Attesi oltre ai grandi artisti si esibiranno per ciascuna sera anche importanti nomi del food che saranno presenti all’evento con il proprio stand.

La line Up musicale di tutto rispetto a Mmiez&Sounds Beer Fest

Nell’Area Mercato a S.Antonio Abate (NA) oltre a tante ottime birre anche artigianali e tanto buon cibo di qualità ci saranno delle serate musicali con importanti artisti.

Il programma dei concerti e degli ospiti è il seguente ed i concerti sono tutti gratuiti.

8 Settembre 2022 – Gerardo Amarante e Spaccapaese + Tony Tammaro

9 Settembre 2022 – Gabriele Esposito + Tommaso Primo Feat Roberto Colella

10 Settembre 2022 – Alex Britti Official

11 Settembre 2022 – Luchè & Geolier

12 Settembre 2022 – Enzo Avitabile & I Bottari

L’organizzazione ha previsto oltre 15.000 mq a disposizione per la festa, oltre 2000 posti a sedere, e un servizio navetta dai parcheggi. Si consiglia di seguire la nota dell’organizzazione circa i parcheggi per le serate dei concerti gratuiti “Vista la copiosa affluenza prevista per i CONCERTI GRATUITI consigliamo a chi ci raggiunge di sostare il proprio mezzo nelle zone adibite per la sosta ed usufruire delle navette per raggiungere il Festival. Aiutateci a NON SOVRAFFOLLARE la zona circostante l’Area dell’evento e stamme senza pensieri! Per maggiori info sulle aree parcheggio e navette”

Maggiori Informazioni – Festa della Birra – Sito Ufficiale – Facebook

