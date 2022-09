Borgo diVino in tour a Vietri sul Mare con degustazione di grandi vini e cibo locale

Vietri sul Mare fotografata da © Elisa Calderini

Tra i panorami mozzafiato e le splendide e vivaci ceramiche di Vietri sul Mare un weekend con tante degustazioni di una selezione dei migliori vini nazionali e locali e di altre bontà anche gastronomiche

Dal 2 al 4 Settembre 2022 arriva nella bella cittadina di Vietri sul Mare, uno dei Borghi più belli d’Italia e dell’intera Costiera Amalfitana, il Borgo diVino in tour la carovana itinerante che ci farà gustare i buoni vini locali e nazionali.

A Vietri sul Mare tra panorami mozzafiato e le splendide e vivaci ceramiche la Villa Comunale sarà occupata per un weekend di tante degustazioni di una selezione dei migliori vini nazionali e locali e di altre bontà.

Borgo diVino nella villa Comunale di Vietri sul Mare

Dal 2 al 4 Settembre, all’interno della villa comunale di Vietri sul Mare, si potranno degustare, assaggiare e conoscere i migliori vini dei territori italiani e quelli locali.

Per le degustazioni va acquistato il ticket di €15 che dà diritto a un kit di degustazione con bicchiere, sacchetta e 8 assaggi di vino. A Borgo diVino in tour a Vietri sul Mare potrete degustare gli ottimi vini insieme anche ad una proposta food locale che sanno disponibili in degustazioni da €5 a piatto. Il biglietto può essere acquistato sia online che in loco e ci saranno anche varie offerte gastronomiche interessanti per accompagnare i vini.

Tra gli ospiti di Borgo diVino ci saranno Giuseppe Calabrese, meglio conosciuto come Peppone, inviato Linea Verde Rai Uno, Laura Placenti, giornalista inviata Agorà estate di Rai Tre e Carlo Verna, giornalista di Rai Tre.

Sul sito ufficiale l’elenco delle tante cantine presenti all’evento.

Degustazione guidata Vino – Cibo ad Albori

Borgo diVino propone solo per Domenica 4 Settembre alle 19,30 vicino a Vietri sul Mare, nella piazzetta di Albori, anche una degustazione guidata “Abbinamento vino-cibo” dove un sommelier esperto vi spiegherà come abbinare il vino al cibo, partendo da una selezione di vini di due cantine locali famosissime: Le Vigne di Raito e Marisa Cuomo. Il costo della degustazione guidata è di €35 a persona. Numero massimo: 35 persone. (prenotazioni sul sito ufficiale)

Borgo diVino in Tour: prezzi, orari e date

Quando: Da Venerdì 2 a Domenica 4 Settembre 2022 dalle 18.00 alle 24.00

Da Venerdì 2 a Domenica 4 Settembre 2022 dalle 18.00 alle 24.00 Dove: Villa Comunale di Vietri sul Mare

Villa Comunale di Vietri sul Mare Prezzo biglietto: Il voucher di accesso costa €15 e comprende kit di degustazione con bicchiere, sacchetta e 8 assaggi di vino – disponibili degustazioni di cibo locale al costo di €5 a piatto.

Il voucher di accesso costa €15 e comprende kit di degustazione con bicchiere, sacchetta e 8 assaggi di vino – disponibili degustazioni di cibo locale al costo di €5 a piatto. Contatti e informazioni: Borgo diVino in Tour a Vietri sul Mare

