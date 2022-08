Sera Passaie a Forino tra musica, arte e buona enogastronomia

Ph Facebook Sera Passaie a Forino

Ritorna nell’avellinese Sera Passaie a Forino la storica festa che propone artisti di strada, gruppi musicali e tanta buona enogastronomia dell’Irpinia

A Forino, in provincia di Avellino, nei giorni 19, 20 e 21 agosto 2022 ritorna l’atteso appuntamento con la XV Edizione di Sera Passaie 2022… a Forino, la bella manifestazione artistico culturale che si tiene da anni nel centro storico della cittadina irpina.

Da anni Forino propone un bell’appuntamento con la musica, le arti visive e il circo di strada con serate piene di allegria, ospitalità e tanti punti ristoro che, lungo il percorso del festival, propongono le buone specialità enogastronomiche dell’Irpinia.

Tre serate di spettacoli e buon cibo nelle stradine di Forino

Tre serate piene di spettacoli con ben 16 eventi tra gruppi musicali e artisti di strada, in vari punti del centro storico di Forino, location di Sera Passaie

Venerdì 19 agosto dalle ore 21:30 ci saranno; gli Ascarimè con musica e danza delle tradizioni popolari del Sud Italia e poi il Dj Marmy con la Musica Latina. Poi gli artisti tra cui la Cuoca delle Bolle con i manicaretti fatti di bolle di sapone, Carlos il Giocoliere tra la magia del circo e il divertimento del cabaret e poi chiudono la serata nel palco centrale di Largo Ponte i “Suoni antichi” – I Bottari di Macerata Campania grande band di musica popolare campana.

Anche tanta buona enogastronomia e altri eventi a Sera Passaie

Per quanto riguarda le proposte enogastronomiche a partire dalle ore 20:00, negli stand dislocati lungo tutto il percorso, ci saranno tante specialità locali e regionali. Non mancheranno le cortecce ai funghi porcini, la tiella e la scamorza alla brace con funghi porcini, il maiale allo spiedo, i panini con salsiccia e cotechino con verdure di stagione e poi tanto Street Food con caciocavallo impiccato, arrosticini abruzzesi, la pagnotta forinese, gli ottimi fritti come la montanara, le polpette e le patatine e per finire i dolci come le graffe. Il tutto accompagnato con i buoni vini locali e la birra artigianale

Non mancheranno nelle sale di Palazzo Caracciolo delle mostre personali di pittura e una sull’arte presepiale e poi disponibile alle visite la chiesa del SS. Rosario con tele di grande pregio.

Nei giorni 19 e il 20 agosto ci sarà anche una visita guidata presso la collina di Castello con visita del borgo e del santuario di San Nicola di Bari per poi proseguire nel centro storico di Forino con visita di Palazzo Caracciolo e a varie chiese.

Maggiori informazioni – Sera Passaie a Forino – 334 616 3125

