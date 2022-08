Ritorna la Sagra della Fresella a Castel Morrone (CE) con concerti gratuiti

Ben sei serate di musica live con tanti eventi e poi uno spettacolo di Tony Tammaro e un concerto finale di Ivan Granatino a Castel Morrone con tante bontà casertane tra gli stand gastronomici per gustare la fresella morronese e i tanti buoni prodotti locali

Da venerdì 19 a mercoledì 24 Agosto 2022 a Castel Morrone, in provincia di Caserta ritorna la Sagra della Fresella per la sua 32° Edizione.

Nel verde della villa comunale Ganci-Pignatelli di Castel Morrone ben sei serate di musica live, con anche balli di gruppo, comici, e due spettacoli da non perdere con Tony Tammaro e con Ivan Granatino che terrà il concerto finale della grande festa.

A Castel Morrone per la 32^ Sagra della Fresella non mancheranno tanti Stand Gastronomici per poter gustare la buona fresella morronese assieme ai tanti altri gustosi prodotti locali tra il verde della Villa Comunale.

Disponibili varie bontà tra cui primi piatti e poi fresella marronese con pomodoro mozzarella e olio locale dell’antico frantoio, panini con porchetta, salsiccia e prosciutto, patatine, contorni vari birra e vino locale.

Il programma delle serate alla Sagra della Fresella

Venerdì 19 Agosto 2022 – Musiche live e balli di gruppo con il Dj Kali

Sabato 20 Agosto 2022 – Musiche live con Mastro Zippa

Domenica 21 Agosto 2022 ­– Cabaret – Ritorniamo a Ridere

Lunedì 22 Agosto 2022 – Musiche live e balli di gruppo con il Dj Kali

Martedì 23 Agosto 2022 – – Musiche live e balli di gruppo con il Dj Kali – a seguire lo spettacolo dal vivo di Tony Tammaro

Mercoledì 24 Agosto 2022 – Ivan Granatino in Concerto

La Sagra della Fresella di Castel Morrone è un’iniziativa dell’Associazione LiberaMente.- Maggiori informazioni

