Cinema sotto le Stelle sulla Spiaggia del Nabilah: aperitivo al tramonto, Bohemian Rhapsody e Dj Set

Ritorna il sabato sera sulla spiaggia del Nabilah con un nuovo appuntamento con Bohemian Rhapsody Una serata speciale con aperitivo o una cena bistrot, film sulla spiaggia e, a seguire, Dj set

Sabato 6 agosto 2022 nuovo appuntamento al Nabilah Beach Club per le serate di cinema sulla spiaggia Romana di Bacoli, con la rassegna Proiezioni Sonore.

Sabato 6 agosto 2022: Il programma del cinema sotto le stelle

La serata cinema inizia alle 21:00 presso il Nabilah beach club e il film in riva al mare è compreso prenotando un aperitivo o una cena bistrot. Lo spettacolo della serata è il pluripremiato film Bohemian Rhapsody del 2018 diretto da Bryan Singer

Un bellissimo film che ci presenta la storia dei primi quindici anni del gruppo rock dei Queen, dalla nascita della band nel 1970 fino al concerto Live Aid del 1985. Una grande interpretazione di Rami Malek nella parte di Freddie Mercury per un film che ha ricevuto ben quattro Oscar durante la 91ª edizione dei premi (miglior attore, miglior montaggio, miglior montaggio sonoro, miglior sonoro), risultando il film con più premi vinti in quell’edizione. A seguire DjS con Lisio Gryma

Nabilah Beach Club sulla spiaggia di Bacoli

Il Nabilah è un concept unico nel suo genere: è una spiaggia esclusiva con ingressi limitati, un giardino sul mare, con un prato vero che si nutre di acqua salata come le Tamerici impiantate per dare ombra naturale; è un ristorante che si avvale della consulenza dello chef Pasquale Palamaro Stella Michelin; è anche un cocktail bar che guarda il tramonto e set unico per eventi memorabili. Ogni Sabato e Domenica dalle 10 del mattino è possibile prenotare il Beach club, il solarium, la piscina o un aperitivo vista mare

Nabilah Beach Club: maggiori informazioni

