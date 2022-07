Pizza in Piazza dal 19 al 22 luglio 2022 a Quarto (NA)

Quattro giorni di eventi a Quarto, vicino Napoli per la per la quarta edizione “Pizza in Piazza”, organizzata dalla Pro Loco Quarto Santa Maria nel centro di Quarto a Piazzale Europa. Alcuni negozi aperti, e in tutte le sere diverse pizzerie della città sforneranno tante prelibatezze e poi le serate musicali.

Da martedì 19 a venerdì 22 luglio 2022 ci saranno quattro giorni di festa, nel fresco della sera, a Quarto Flegreo vicino Napoli con la quarta edizione “Pizza in Piazza”. Una manifestazione gastronomica che si svolgerà nel centro della cittadina, a piazzale Europa, e che è stata organizzata dalla Pro Loco Quarto Santa Maria.

Previsti vari eventi e alcuni artisti che parteciperanno a questa bella festa che la Pro Loco Quarto Santa Maria ha organizzato per promuovere i territori del comprensorio Flegreo come elemento trainante nei processi di valorizzazione dell’Area. Molti negozi resteranno aperti per l’occasione per far svolgere, nel fresco della sera, un’interessante shopping ai partecipanti e ci sarà un ticket unico di 10 euro per la pizza, bibita caffè e dolce.

Il programma delle serate di Pizza in Piazza a Quarto Flegreo

Dal 19 luglio 2022 al 22 luglio 2022 per la quarta edizione “Pizza in Piazza”, la Pro Loco Quarto Santa Maria ha previsto eventi ogni sera nel centro di Quarto a Piazzale Europa.

Molti negozi aperti e ogni sera, a partire dalle ore 20.30, diverse pizzerie della città sforneranno tante prelibatezze e non mancheranno serate musicali. Il programma delle serate è il seguente:

19 luglio 2022 – Lorenzo Perosi canzoni italiane anni 60/70/80

20 luglio 2022 – Band serata Carosone canta Napoli

21 luglio 2022 – Gigi Soriani e Gigio Rosa serata Vip party

22 luglio 2022 – Serata Latino Americana

La quarta edizione di “Quarto Pizza in Piazza“ si svolgerà nel Centro Storico e Piazzale Europa a Quarto, in provincia di Napoli.

