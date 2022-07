Baronissi Blues Festival: grandi concerti gratuiti anche con James Senese

Arriva il Baronissi Blues Festival 2022 con concerti gratuiti di grandi esponenti della musica: ci sarà James Senese che ha da poco presentato il suo ventunesimo album di inediti e poi Kellie Rucker grande armonicista statunitense che ha suonato con Dizzy Gillespie e BB King e poi Mike Zito, uno migliori chitarristi del blues contemporaneo e altri bravi artisti. Da non perdere

Ritorna il Baronissi Blues Festival che si terrà dal 19 al 21 luglio 2022 con grandi concerti gratuiti nell’anfiteatro comunale Pino Daniele di Baronissi, vicino Salerno. Tanta buona musica per un festival con buona musica d’autore organizzato dall’associazione Tutti Suonati.

Ottimo cartellone che aprirà il Baronissi Blues Festival martedì 19 luglio 2022 con un grande concerto gratuito del mitico James Senese che, pochi mesi fa ha presentato James is back, suo ventunesimo album di inediti.

Il 20 luglio 2022 sul palco del Baronissi Blues Festival salirà Kellie Rucker grande armonicista statunitense che nella sua carriera durata più di 25 anni, ha suonato con vere leggende della musica come Dizzy Gillespie, Stephen Stills, Albert Collins, James Cotton, ZZ Top, Dan Hicks, Warren Zevon, Little Feat e BB King e tanti altri: l’opening sarà dei The Smokerz blues band salernitana. Chiude il Baronissi Blues Festival il 21 luglio 2022 Mike Zito, uno degli artisti più apprezzati nell’arena del blues contemporaneo, virtuoso chitarrista americano vincitore del Blues Music Awards 2022 di Memphis. Ad aprire il suo live, Jane Jeresa, una cantante e autrice soul, blues e funk di origini africane ma residente in Italia considerata una grande voce emergente della scena italiana.

Come partecipare al Baronissi Blues Festival

Il Baronissi Blues Festival è forse la più importante manifestazione dedicata al blues in Campania che richiama sempre migliaia di appassionati.

I concerti inizieranno alle 21 e sono a ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti in piedi disponibili. L’anfiteatro è in via Don Minzoni a Baronissi. Disponibile anche una fornita AREA FOOD e poi birra alla spina, merchandising e stand a contorno del grande evento musicale.

Baronissi Blues Festival 2022 – programma dei concerti gratuiti

Martedì 19 luglio 2022 – JAMES SENESE

Mercoledì 20 luglio 2022 – KELLIE RUCKER – opening dei The Smokerz

Giovedì 21 luglio 2022 – MIKE ZITO – opening di Jane Jeresa

Maggiori informazioni Baronissi Blues Festival 2022

