Marigliano in Jazz Festival: concerti gratuiti di sera in location suggestive

Concerti ad ingresso gratuito in location suggestive dal grande valore sociale, artistico, naturale e aggregativo per un Festival itinerante che ci regata tante belle serate di grande musica fin dal 2007

Da venerdì 15 a domenica 17 luglio 2022 tre serate gratuite di grande musica jazz a Marigliano, vicino Napoli per il Marigliano in Jazz Fest, la grande festa della buona musica nata nel 2007 in occasione del gemellaggio della città di Marigliano (NA) con Madison (NJ, USA).

Marigliano in Jazz dal 2016 è diventato anche un festival itinerante che, dopo i primi anni in Piazza Annunziata, si svolge anche in altre suggestive location della città. Dall’esperienza del Festival è nata anche un’etichetta discografica, Skidoo Records, il cui catalogo comprende già diverse produzioni di pregio e richieste in tutto il mondo.

I concerti del Marigliano in Jazz sono gratuiti e si terranno quest’anno dal 15 al 17 luglio 2022 dalle 19 tra il Castello Ducale e piazza Municipio.

La XVI edizione di Marigliano in Jazz 2022 – programma

15 Luglio 2022

Centro storico ore 19.00 – Sassinfunky Street Band in parata

Piazza Municipio ore 21.00 – Sassinfunky Street Band in concerto

16 Luglio 2022

Centro Storico ore 19.00 – Sassinfunky Street Band in parata

Castello Ducale ore 20.30 (ingresso da piazza Castello) Cyranò Vatel Quartet (Skidoo artist) Cyranò Vatel (chitarra manouche) Mariano Mauro Biagio (chitarra), Luca Varavallo (contrabbasso), Rocco Zaccagnico (fisarmonica)

Castello Ducale ore 21.30 Francesca Tandoi Trio Francesca Tandoi (pianoforte, voce) Stefano Senni (contrabbasso), Giovanni Campanella (batteria)



17 Luglio 2022

Centro Storico ore 19.00 – Sassinfunky Street Band in parata

Piazza Municipio ore 20.30 Armando Rizzo Trio (Skidoo artist) Armando Rizzo (fisarmonica), Corrado Cirillo (contrabbasso) Luca Mignano (batteria)

Piazza Municipio ore 21.30 Lovesick Duo Paolo Roberto Pianezza (chitarra, voce), Francesca Alinovi (contrabbasso, voce)



Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito.

