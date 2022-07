Cinema sotto le Stelle sulla Spiaggia del Nabilah: aperitivo al tramonto, Mine Vaganti e Candles beach

Ritorna il sabato sera sulla spiaggia del Nabilah: nuovo appuntamento con Mine Vaganti

Sabato 9 luglio 2022 secondo appuntamento al Nabilah Beach Club alle serate di cinema sulla spiaggia Romana di Bacoli, con la rassegna Proiezioni Sonore.

Sabato 9 luglio 2022: Il programma del cinema sotto le stelle

La serata cinema inizia alle 21:00 presso il Nabilah beach club e il film in riva al mare è compreso prenotando un aperitivo o una cena bistrot. Il film della serata è l’inimitabile Mine Vaganti di Ferzan Özpetek. Il film con Riccardo Scamarcio, Elena Sofia Ricci e Alessandro Preziosi vuole sdradicare, attraverso la storia di una famiglia salentina, gli stereotipi e i luoghi comuni delle famiglie italiane. Una storia attuale come non mai che fa breccia nei cuori dello spettatore. Assolutamente da non perdere (ancor di più se in riva al mare con un buon spritz e in buona compagnia!)

A conclusione della proiezione la serata continua sulla spiaggia con un’unica Candles Beach, per danzare sotto le stelle e tra le candele con il DJ Set con Andy Smith, Fiorella e Gryma.

Nabilah Beach Club sulla spiaggia di Bacoli

Il Nabilah è un concept unico nel suo genere: è una spiaggia esclusiva con ingressi limitati, un giardino sul mare, con un prato vero che si nutre di acqua salata come le Tamerici impiantate per dare ombra naturale; è un ristorante che si avvale della consulenza dello chef Pasquale Palamaro Stella Michelin; è anche un cocktail bar che guarda il tramonto e set unico per eventi memorabili. Ogni Sabato e Domenica dalle 10 del mattino è possibile prenotare il Beach club, il solarium, la piscina o un aperitivo vista mare

Nabilah Beach Club: maggiori informazioni

