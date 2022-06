La stazione dei ricordi: spettacolo all’interno dei vagoni storici di Pietrarsa

Uno spettacolo teatrale da non perdere che si svolgerà sui bellissimi treni d’epoca del Museo Ferroviario di Pietrarsa con gli attori che recitano seduti vicino i partecipanti, in una vera stazione, con tanto di effetti sonori creati ad hoc, passando da un treno all’altro e da una storia all’altra. Un evento da non perdere

Contenuto sponsorizzato

Domenica 3 Luglio 2022 alle ore 18,00 – 19,00 – 20,00 – 21.00 un evento da non perdere presso il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa a Napoli.

Un appuntamento in esclusiva di KARMA – Arte Cultura Teatro. KARMA dal titolo “PROSSIMA FERMATA: La stazione dei ricordi” che ci porta nei treni storici di Pietrarsa, che il Museo aprirà eccezionalmente ai visitatori per un particolarissimo spettacolo teatrale che si terrà in collaborazione con la Fondazione FS e il Museo di Pietrarsa.

Gli spettatori, in piccoli gruppi da venti, avranno la possibilità di sedersi nei vagoni dei treni storici, mentre gli attori, mescolati in mezzo a loro, interpreteranno monologhi, dialoghi, o fatti di vita quotidiana…drammatici o brillanti, malinconici e surreali, tratti da pezzi di teatro, cinema o inediti.

I partecipanti saranno dei viaggiatori sui treni storici di Pietrarsa

Uno spettacolo particolare e suggestivo che vede la regia di Antonio Ruocco e che trasforma i partecipanti in dei viaggiatori sui treni storici di Pietrarsa, coinvolti nell’evento dalla bellezza dei luoghi, con gli effetti di una stazione ferroviaria, il viaggio e tutto ciò che ne vien fuori, come se fosse un accadimento reale.

Gli spettatori vivranno la magia del teatro come se stessero vivendo racconti di vita quotidiana E ci saranno perfino dei capitreno che porteranno gli spettatori da un treno a un altro. La particolarità sta nel fatto che le persone si ritroveranno in una vera stazione, con tanto di effetti sonori creati ad hoc, passando da un treno all’altro e da una storia all’altra, catapultati in un mondo che si ricrea nei meravigliosi vagoni storici di Pietrarsa.

Così dalla littorina alla Varesina, ci saranno momenti comici, drammatici, grotteschi ed emozionanti che gli spettatori vivranno in prima persona. Lo spettacolo si svolgerà tra i treni storici di Pietrarsa con un cast composto da Ciro Pellegrino, Raffaele Parisi, Roberta Misticone, Emiliana Bassolino, Ciro Scherma, con Diego Consiglio e Federico Siano che saranno i capitreno.

Una convenzione tra Karma e il ristorante del Museo

Per l’estate, Karma ha stretto una convenzione con il ristorante sul mare del Museo, per dare una scelta in più, ai partecipanti, per godersi questo luogo meraviglioso. In occasione dello spettacolo il ristorante del Museo proporrà ai partecipanti, previa l’esibizione del biglietto dello spettacolo, un menù speciale con antipasto + pizza a €15,00 (coperto e bevande escluse) direttamente sul mare. Lo sconto si otterrà solo esibendo il biglietto dello spettacolo.

Per partecipare all’evento “ PROSSIMA FERMATA: La stazione dei ricordi ” è obbligatoria la prenotazione per uno dei turni indicati. Info e prenotazioni su Karma Cultura o inviando un sms/whatsapp al 3427329719. Contributo di partecipazione € 17,00 a persona – compreso d’ingresso al museo. Gratuito per i bambini fino a 5 anni che dovranno essere tenuti in braccio nei vagoni. Area parcheggio convenzionata a pochi metri dal museo.

” è obbligatoria la prenotazione per uno dei turni indicati. Info e prenotazioni o inviando un sms/whatsapp al 3427329719. Contributo di partecipazione € 17,00 a persona – compreso d’ingresso al museo. Gratuito per i bambini fino a 5 anni che dovranno essere tenuti in braccio nei vagoni. Area parcheggio convenzionata a pochi metri dal museo. Maggiori informazioni evento ufficiale

N.B: Anche se non più obbligatoria, vista la particolarità dell’evento che si svolgerà all’interno di piccoli vagoni e la distanza è ridotta al minimo, è obbligatorio l’uso della mascherina nei treni, mentre non lo è negli spazi di passaggio.

© Napoli da Vivere 2022– riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.