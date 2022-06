Sagra delle Trofie con Radicchio e Porcini a Montoro (AV)

Una bella iniziativa che ripropone vecchi sapori tradizionali e vuole valorizzare e promuovere il patrimonio eno-gastronomico dell’intero territorio montorese. Ritorna per la XXII^ edizione la Sagra Trofie con Radicchio e Porcini a Sant’ Eustachio di Montoro

A Montoro in provincia di Avellino dal 24 al 26 giugno 2022 presso il Parco del Sole alla Fraz. San Eustachio di Montoro si terrà la XXII^ Sagra Trofie con Radicchio e Porcini.

Organizzata dalla Società “DBR SERVICE SRL” nel Parco del Sole la manifestazione sarà un evento ricco di tante occasioni per divertirsi, rilassarsi ed assaporare la buona cucina. Un evento che si terrà in una nuova location per riscoprire il piacere di immergersi nel verde, e per dare spazio a quella parte di sé profondamente legata alla natura.

La Sagra Trofie con Radicchio e Porcini è diventata un appuntamento significativo per chi ama le cose semplici e genuine della nostra terra e si terrà, venerdì e sabato a partire dalle 19.30 fino alle ore 24.00 mentre la domenica gli stand saranno aperti a pranzo e a cena. Una bella sagra molto frequentata e che realmente rispecchia le vere tradizioni del posto e per questo richiama tanti visitatori di anno in anno.

Una iniziativa che ripropone vecchi sapori tradizionali e vuole valorizzare e promuovere il patrimonio eno-gastronomico dell’intero territorio montorese. Si troveranno profumi ricchi, unici, fatti di aromi particolari, incontrate la genuinità e l’unicità dei prodotti tipici.

Non mancherà nelle serate la buona musica dal vivo, con gruppi folk, latino americano tutto all’insegna del divertimento e dell’allegria più genuina. E’ prevista un’apposita area per bambini e il luogo dispone di ampio parcheggio custodito.

Cosa troveremo per la Sagra Trofie con Radicchio e Porcini

I principali piatti da degustare sono: Trofie con Radicchio e Porcini; Gnocchi alla Borgense; Risotto con Porcini; Scaloppina con Porcini; Salsiccia alla brace con Porcini; Panino con Salsiccia con vari contorni; Patatine; Frittelle; Dolce e tanto buon Vino Doc Irpino.

Gli stand avranno orari diversi nei tre giorni:

Venerdì dalle ore 19.30 alle ore 24.00;

Sabato dalle ore 19.00 alle ore 24.00;

Domenica dalle ore 12.30 alle ore 14.30 e dalle ore 19.00 alle 23.30.

Sant’ Eustachio di Montoro si raggiunge facilmente con il Racc. Aut. SA –AV – Uscite consigliate da Salerno Montoro Sud- da Avellino Montoro Nord

Maggiori informazioni : Infoline: 331.2564618 – 348.6025612 dbrservicesrl@gmail.com

Evento ufficiale- Sagra Trofie con Radicchio e Porcini

