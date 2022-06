Nuova data per la Festa d’Estate 2022 a Nisida: passeggiata gratuita sull’isola chiusa al pubblico

© ciro pipoli

Dopo il grande successo della settimana scorsa, Nesis ha proposto una nuova data per la Festa d’Estate a Nisida

Si terrà sabato 25 giugno 2022 sull’Isola di Nisida, a Napoli, la nuova data della Festa d’estate a Nisida con Nesis. Un pomeriggio speciale e gratuito sulla bellissima isola normalmente chiusa al pubblico. L’isola di Nisida, infatti, è un istituto di reclusione per minorenni.

Dopo il successo di domenica 19 giugno, la Cooperativa Sociale Nesis ha organizzato un’altra data per sabato 25 giugno 2022 con 3 turni: dalle 15 alle 17. La festa sarà così organizzata: si percorrerà un nuovo percorso nella natura che porta al Giardino dei Poeti. Ci sarà anche una visita allo showroom della Cooperativa Sociale Nesis che esporrà le ceramiche ‘Nciarmato a Nisida, realizzate dai giovani detenuti nel laboratorio interno all’Istituto Penale per i Minorenni dell’isola.

Come partecipare alla Festa d’estate a Nisida

La passeggiata verrà effettuata a gruppi e i vari orari disponibili sono alle ore 15, alle 16 e alle 17 con ingresso gratuito, previa registrazione obbligatoria con tutti i dati richiesti, e fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Poiché l’isola è una struttura di sicurezza, per poter accedere e partecipare alla Festa d’Estate è necessario registrarsi all’evento e attendere una mail di conferma. Per registrarsi bisogna inviare una mail a radarcomunicazione@gmail.com indicando per ciascun partecipante tutte le informazioni richieste che troverete sul sito ufficiale. E’ necessaria la mascherina per i luoghi al chiuso e nei luoghi all’aperto su indicazione dell’organizzazione nelle fasi dell’evento che prevedono la presenza di più persone. Leggere con attenzione il regolamento.

Tutte le informazioni da inviare le troverete sull’evento ufficiale di Nesis con eventuali aggiornamenti e con il regolamento per la visita Evento ufficiale di Nesis

Modulo da inviare via mail a radarcomunicazione@gmail.com per prenotarsi all’evento COGNOME e NOME (Cognome prima del nome);

ETA’;

TARGA DEL VEICOLO (indispensabile per accedere senza multe alla ZTL di Nisida) e avere il parcheggio gratuito sull’isola.

INDIRIZZO MAIL DI TUTTI I PARTECIPANTI.

L’ORARIO PRESCELTO PER IL SENTIERO: Primo gruppo: ore 15; secondo gruppo: ore 16; terzo gruppo: ore 17;

DISPONIBILITA’ ALTRI ORARI: (Suggeriamo di indicare eventuale disponibilità per gli altri orari qualora fosse esaurito quello preferito). Non saranno prese in considerazione richieste arrivate incomplete di tutti i dati diversi o con formati diversi.

