Wine&TheCity: evento finale a Napoli nell’esclusiva Villa Grotta Marina a Posillipo

Ph Wine&Thecity 2022

Per la serata finale di Wine&Thecity 2022 si terrà una serata speciale presso l’esclusiva Villa Grotta Marina a Posillipo, dimora dell’artista Nicola Rivelli, con una mostra di Carla Travierso dal titolo Il Giardino Liquido. Protagoniste della serata le pregiate bollicine di montagna Trentodoc, lo spumante Metodo Classico prodotto con sole uve trentine.

Giovedì 23 giugno 2022 Wine&Thecity chiude l’edizione 2022 con un evento finale a Villa Grotta Marina, storica villa di delizie lungo la costa di Posillipo e oggi dimora privata e atelier dell’artista Nicola Rivelli.

La serata esclusiva consentirà di ammirare la mostra Il Giardino Liquido a cura di Carla Travierso che presenta un percorso espositivo di dieci sculture in ferro di Nicola Rivelli, alcune di grandi dimensioni, che si dipana dal viale d’ingresso al mare, elemento liquido per eccellenza, in un costante dialogo tra materia e forma, vuoti e pieni. Protagoniste della serata le pregiate bollicine di montagna Trentodoc, lo spumante Metodo Classico prodotto con sole uve trentine.

L’Evento finale di Wine&Thecity 2022

L’evento si svolge a Villa Grotta Marina, una tra le più belle e storiche ville di delizie lungo la costa di Posillipo: esistente già 1629 oggi si presenta su tre livelli che assecondano il naturale pendio della costa, sino al mare dove si svelano le antiche peschiere in tufo.

In esposizione le opere raccolte nella mostra Il Giardino Liquido in cui Rivelli “racconta l’amore mettendo in evidenza lo “stato” liquido dei fragili legami che contraddistinguono la condizione umana nella società contemporanea”. Le sculture, dislocate lungo i terrazzamenti della villa, evocano sagome colte durante l’amplesso, rappresentano l’amore liquido di Baumaniana memoria.

Il percorso esperienziale di Wine&Thecity per chiudere l’edizione 2022

Al percorso artistico si combina il percorso esperienziale di Wine&Thecity che da sempre promuove a Napoli la cultura del vino in luoghi storici e di fascino, svelando ai napoletani scorci inediti della città. Protagoniste della degustazione, condotta dai sommelier dell’Associazione Italiana Sommelier delegazione di Napoli, saranno le pregiate bollicine di montagna Trentodoc, lo spumante Metodo Classico prodotto con sole uve trentine. In abbinamento la mozzarella di bufala campana dop e il prosciutto San Daniele dop al taglio di Ciro Amodio, dal 1825 eccellenza casearia in Campania, con i pani farciti e i prodotti da forno artigianali di alta qualità dell’antico Panificio Antonio Rescigno. Si conclude in dolcezza con la rinomata pasticceria Poppella del Rione Sanità. Sulla grande terrazza sul mare, la cigar lounge del Club Amici del Toscano attende gli appassionati dello slow smoke.

Dalle ore 19.30 alle 23.00. Ingresso solo su invito. Info Wine&Thecity 2022 – Facebook Wine&Thecity 2022

