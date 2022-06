Torna nel Golfo di Napoli la Regata di Vele d’Epoca 2022

Torna nel golfo di Napoli la regata “Le Vele d’Epoca a Napoli” una bella regata internazionale per vele classiche che porterà nel golfo di Napoli tante imbarcazioni straordinarie in legno e con anche 100 anni di vita

Da giovedì 23 a domenica 26 giugno 2022 torna nel golfo di Napoli dopo 2 anni la regata Le Vele d’Epoca a Napoli organizzata fin dal 2004 dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia. Per questa 19° edizione di questa bella regata internazionale per vele classiche ci saranno nel golfo di Napoli tante imbarcazioni straordinarie.

Le regate quest’anno sono organizzate insieme allo Yacht Club Capri, che per la prima volta in assoluto ospiterà le “signore del mare”, imbarcazioni in legno con anche 100 anni di vita. Le imbarcazioni saranno ospitate nel porticciolo di Santa Lucia del circolo Canottieri Savoia, e tra gli yacht iscritti a “Le Vele d’Epoca a Napoli” ci saranno anche barche straordinarie.

Tra le tante grandi imbarcazioni attese non mancherà la Manitou, negli anni Sessanta yacht presidenziale di proprietà di John F. Kennedy, che ospitò anche Marilyn Monroe e poi la Artica II, Calypso e Grifone, grandi imbarcazioni storiche della Marina Militare.

Non mancheranno barche storiche del Circolo Savoia come il Pilgrim, appartenuto a Pippo Dalla Vecchia e ora del figlio Emmanuele, il Finola del 1930 e il Don Quijote. Tra le straordinarie imbarcazioni anche il Cadamà, il primo maxi-yacht attrezzato per regatare con i disabili in carrozzina a bordo e tante altre straordinarie imbarcazioni.

Le regate nel Golfo di Napoli delle Vele d’Epoca

Le regate si svolgeranno nel Golfo di Napoli e la base sarà allestita al Circolo Savoia a partire da mercoledì 22 giugno. Le gare da giovedì 23 giugno con la regata costiera da Napoli a Capri, dove gli equipaggi resteranno per una notte tra eventi e crew party e poi il ritorno a Napoli venerdì 24. Sabato 25 giugno regata nelle acque del golfo, al largo di Castel dell’Ovo e domenica 26 ultima regata costiera da Napoli a Pozzuoli e ritorno.

Gli yachts partecipanti sono inclusi nelle categorie Yachts d’epoca (costruiti prima del 1950) e Yachts classici (costruiti prima del 1976). L’evento ha i patrocini di Marina Militare, Comune di Napoli e Comune di Capri e si svolge con la collaborazione di Associazione Italiana Vele d’Epoca (AIVE), Sezione Velica Marina Militare (SVMM), V Zona Federazione Italiana Vela (FIV) e Marina di Capri.

Maggiori informazioni Reale Yacht Club Canottieri Savoia

