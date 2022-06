La Valle Dell’inferno: escursione-spettacolo in un meraviglioso sentiero del Vesuvio

Ph Karma Arte Cultura Teatro

Un nuovo e bellissimo evento: un’escursione-spettacolo, assieme ad una guida escursionistica esperta, tra la natura e le bellezze del Vesuvio tra le ginestre e i lapilli. E poi lungo il percorso, si incontreranno i personaggi legati alle leggende del Vesuvio

Contenuto sponsorizzato

Domenica 12 giugno 2022 alle ore 17.30, Karma Arte Cultura Teatro inaugurerà un nuovo format: una straordinaria escursione-spettacolo sul Vesuvio. Accompagnati da una guida escursionistica esperta, i partecipanti si ritroveranno immersi nella natura e nelle bellezze del Vesuvio, per una bellissima passeggiata, alla scoperta del nostro Vulcano, tra le ginestre e i lapilli lontani della città.

Lungo il percorso, si incontreranno i personaggi legati alle leggende del Vesuvio: dal guardiano del Vesuvio a Spartaco, passando per la storia d’amore di Vesuvio e Capri fino ai folletti dei boschi, con la conclusione stupenda in valle, della rappresentazione del V canto dell’inferno di Dante. Il silenzio della natura sarà rotto dalle performance degli attori che metteranno in scena le leggende e le storie legate alla location.

Una escursione-spettacolo per vivere le emozioni della natura incontaminata.

Uno spettacolo bello e particolare per la regia di Antonio Ruocco, che viene riproposto dopo 5 anni dall’esordio in un momento di grande rinascita del Vulcano e del suo meraviglioso Parco Nazionale.

Un format particolarissimo che vede i partecipanti accompagnati da una guida escursionistica esperta che li farà vivere le emozioni della natura incontaminata il cui silenzio sarà rotto dalle performance degli attori che metteranno in scena le leggende e le storie legate al Vesuvio. Un clima surreale per tornare in armonia con la nostra terra, passeggiando fra le ginestre e i lapilli e godendosi lo spettacolo itinerante.

Un evento che si svolge lungo il meraviglioso sentiero della Valle dell’Inferno che è oramai tornato ad essere un sentiero stupendo che si inoltra tra la natura incontaminata. L’evento vedrà la guida di Luigi Guido, esperto in escursioni in montagna e la messinscena con gli attori: Ciro Pellegrino, Ciro Scherma, Maria Claudia Pesapane e Federico Siano.

N.B: Lo spettacolo è riservato a un numero limitato di partecipanti. Per la particolarità dell’evento, si consigliano scarpe comode (da ginnastica o trekking), pantalone comodo e maglie di ricambio. Consigliabile portare repellente per le zanzare e borraccia con acqua. La durata dell’escursione-spettacolo, compresa di soste, performance, discesa e risalita è di circa 3 ore.

La Valle Dell’inferno: escursione-spettacolo: prezzi, orari e date

Quando: Domenica 12 giugno 2022 alle ore 17.30

Domenica 12 giugno 2022 alle ore 17.30 Dove: Lungo il sentiero n.1 del Vesuvio “La Valle dell’Inferno”

Lungo il sentiero n.1 del Vesuvio “La Valle dell’Inferno” Prezzo biglietto: Contributo di partecipazione per ogni partecipante: €16.00 (comprensivo di escursione con guida e spettacolo) + €4.00 di navetta obbligatoria ed esclusiva per i partecipanti, che li accompagnerà dal parcheggio fino all’ingresso del sentiero

Contributo di partecipazione per ogni partecipante: €16.00 (comprensivo di escursione con guida e spettacolo) + €4.00 di navetta obbligatoria ed esclusiva per i partecipanti, che li accompagnerà dal parcheggio fino all’ingresso del sentiero Contatti e informazioni: La Prenotazione obbligatoria con sms o whatsapp al 3427329719 – Lo spettacolo è riservato a un numero limitato di partecipanti ed è sconsigliato a persone con problemi motori Karma Arte Cultura Teatro

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.