Notte Bianca della Pizza a Pozzuoli con maestri pizzaioli e comici di Made in Sud

Un evento di beneficenza da non perdere a Pozzuoli promosso dall’Associazione Massimo Borrelli ONLUS in collaborazione con gli alunni dell’istituto alberghiero e i pizzaioli della Multicenter School oltre che le migliori Pizzerie del territorio

Il 1° Giugno 2022 a Pozzuoli un evento di beneficenza da non perdere cui parteciperà anche Errico Porzio. Una serata con tante ottime pizze, comicità, musica e Dj set finale in memoria dello scomparso Massimo Borrelli comico dello show Made in Sud, con i Due x Duo, in coppia con Peppe Laurato.

L’evento si terrà presso la Multicenter School Pozzuoli, in Via Campana 270 a Pozzuoli (Napoli) La direzione artistica dell’evento sarà di Francesco Palmieri aka Dj Pièffe che concluderà anche la serata con un suo Dj Set mentre la serata sarà condotta da Rosanna Bennardo assieme a Francesco di Radio Onda Web.

Alla serata di beneficenza parteciperà anche Errico Porzio, il Maestro Pizzaiolo e docente della Multicenter School: Porzio è definito il “pizzaiolo social” e preparerà le sue ottime pizze insieme ai pizzaioli della Multicenter School. Sarà presente anche lo Chef Francesco Carannate docente dell’istituto alberghiero

Gli altri ospiti della serata di beneficenza

Nella serata del 1 giugno 2022 alla Multicenter School Pozzuoli di Via Campana ci saranno tanti altri ospiti tra i quali al momento annunciati:

Peppe Laurato, ospite d’eccezione di Made in Sud

Rosaria Mallardo, giovane artista musicale

Luca Sorrento, cantautore di origini partenopee

Donix, cantautrice napoletana

Peppoh, Rapper/Soulman italiano di Napoli

Roby Mac, una nuova proposta per dar voce ai giovani talenti

Hyde, duo musicale partenopeo

After 19, una delle new entri di Made in Sud

Marco Cristi, uno dei cabarettisti più richiesti

Notte bianca della Pizza a Pozzuoli: prezzi, orari e date

Quando: mercoledì 1 giugno 2022

mercoledì 1 giugno 2022 Dove: Multicenter School Pozzuoli in Via Campana 270 Pozzuoli (Napoli)

Multicenter School Pozzuoli in Via Campana 270 Pozzuoli (Napoli) Prezzo biglietto: Il costo del biglietto in prevendita è di 12,00 Euro ed è comprensivo anche di Pizza e Bibita (Acqua, Coca-Cola o Aranciata). Ingresso gratuito per i bambini fino ai 12 anni.

Il costo del biglietto in prevendita è di 12,00 Euro ed è comprensivo anche di Pizza e Bibita (Acqua, Coca-Cola o Aranciata). Ingresso gratuito per i bambini fino ai 12 anni. Contatti e informazioni: whatsapp al numero 334.5044491

whatsapp al numero 334.5044491 Evento ufficiale Notte Bianca della Pizza

