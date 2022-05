Giornate Nazionali delle Oasi WWF: eventi gratuiti all’Oasi degli Astroni di Agnano

Ph Facebook Oasi WWF Cratere degli Astroni

Eventi gratuiti nelle Oasi WWF in Italia ed anche nella splendida Oasi degli Astroni ad Agnano a Napoli per le Giornate Nazionali delle Oasi WWF

Sabato 28 e domenica 29 maggio 2022 si celebrano in tutta Italia le Giornate Nazionali delle Oasi WWF. Una bella occasione per visitare la splendida Oasi WWF degli Astroni ad Agnano a Napoli, un luogo bellissimo e un grande polmone verde in piena città, dove è anche previsto un programma ricco di eventi gratuiti.

In occasione delle Giornate Nazionali delle Oasi del 28 e 29 maggio 2022 la partecipazione agli eventi è gratuita, resta a pagamento l’accesso alla mostra Dinosauri in carne e ossa.

Gli eventi gratuiti per la Festa delle Oasi

Nei due giorni l’Oasi degli Astroni sarà aperta al pubblico dalle 10 alle ore 18, ma è consentito l’ingresso fino alle ore 15:40. Si accede all’Oasi unicamente a piedi percorrendo l’antico Sentiero Borbonico, un percorso di 350 metri che, attraverso 160 scalini consente di raggiungere velocemente il fondo del cratere percorrendo un dislivello di circa 80 metri.

I visitatori che non intendono risalire attraverso il Sentiero Borbonico possono usufruire del servizio navetta attivo dalle ore 12 del sabato e dalle ore 11 della domenica, con corse ogni 15 minuti circa.

Oasi degli Astroni – Programma per la Festa delle Oasi

Sabato 28 Maggio 2022

ore 10:30, piazzale d’ingresso – Visita guidata naturalistica gratuita a cura di WWF Astroni.

Attività riservata ad un massimo di 25 persone, prenotazione obbligatoria a oasiastroni@wwf.it o tramite messaggistica whatsapp al numero 3923231220.

Visita guidata naturalistica gratuita a cura di WWF Astroni. Attività riservata ad un massimo di 25 persone, prenotazione obbligatoria a oasiastroni@wwf.it o tramite messaggistica whatsapp al numero 3923231220. Dalle 10:30, radura di Gennarino – L’albero delle poesie, postazione di poems sharing per scrivere e condividere poesie, a cura di WWF Astroni

L’albero delle poesie, postazione di poems sharing per scrivere e condividere poesie, a cura di WWF Astroni ore 12:00, Teatro nel bosco – ContemporaneaMente 22 – Art Spring Green Fest – Mediterraneo – Suoni Canti Cunti – Chitarra mandolino fisarmonica clarinetto tammorra tamburello e voci.

A cura di Nakote Teatro, associazione di Promozione Sociale Nakote che favorisce esperienze artistiche per veicolare sani modelli educativi e riabilitativi.

ContemporaneaMente 22 – Art Spring Green Fest – Mediterraneo – Suoni Canti Cunti – Chitarra mandolino fisarmonica clarinetto tammorra tamburello e voci. A cura di Nakote Teatro, associazione di Promozione Sociale Nakote che favorisce esperienze artistiche per veicolare sani modelli educativi e riabilitativi. Ore 15:00, piazzale di ingresso – Orientiamoci nella Biodiversità: alla scoperta di un mondo straordinario, attività rivolta a docenti ed educatori della durata di circa due ore a cura di WWF Napoli. Attività riservata ad un massimo di 25 persone, prenotazione obbligatoria a napoli@wwf.it o al numero 3491711351.

Domenica 29 Maggio 2022

Dalle 10:30, radura di Gennarino – L’albero delle poesie, postazione di poems sharing per scrivere e condividere poesie, a cura di WWF Astroni – Entrambi i giorni, seguendo i segni lungo il percorso, si verrà condotti ad un’installazione site specific del pittore Tommaso Moscarelli, www.tommasomoscarelli.it

L’albero delle poesie, postazione di poems sharing per scrivere e condividere poesie, a cura di WWF Astroni – Entrambi i giorni, seguendo i segni lungo il percorso, si verrà condotti ad un’installazione site specific del pittore Tommaso Moscarelli, www.tommasomoscarelli.it Ore 11:30, radura grande – ContemporaneaMente 22 – Art Spring Green Fest – Concerto per Dario e Ilario – Orchestra di Archi Liceo Statale Margherita di Savoia di Napoli -dirige il M. Jhonny Grima

ContemporaneaMente 22 – Art Spring Green Fest – Concerto per Dario e Ilario – Orchestra di Archi Liceo Statale Margherita di Savoia di Napoli -dirige il M. Jhonny Grima Ore 14:30 radura di Gennarino – Chi sarebbe il vegetale? Ascoltiamo la voce delle piante con Plants Play e focus sul bosco, a cura di WWF Astroni.

Chi sarebbe il vegetale? Ascoltiamo la voce delle piante con Plants Play e focus sul bosco, a cura di WWF Astroni. Ore 15:00, radura di Gennarino – ContemporaneaMente 22 – Art Spring Green Fest – Poesie di Carta – Reading con l’albero, leggendo e ammirando il paesaggio – a cura di CDR Fiera dell’EST

ContemporaneaMente 22 – Art Spring Green Fest – Poesie di Carta – Reading con l’albero, leggendo e ammirando il paesaggio – a cura di CDR Fiera dell’EST Ore 16:00, radura di Gennarino – Presentazione del libro #12papà, Calendario della paternità.

Elena Primicile Carafa dialoga con l’autore giornalista e blogger Giovanni Salzano. Classe ’81, napoletano di provincia, giornalista pubblicista laureato in Economia, si occupa da anni di comunicazione sociale. Ha un’insana passione per gli hashtag (su Twitter è Zio Giovanni) e adora essere il papà di Gennaro e Nina. Letture a cura di Renata Wrobel.

In occasione delle Giornate Nazionali delle Oasi del 28 e 29 maggio la partecipazione agli eventi è gratuita, resta a pagamento l’accesso alla mostra Dinosauri in carne e ossa.

Maggiori informazioni – Oasi Naturale Parco degli Astroni

Via Agnano Agli Astroni, 468, Napoli

Info telefono 081 588 37 20

Whatsapp – 392 323 1220

Mail – oasiastroni@wwf.it

Prezzi di accesso all’Oasi degli Astroni

Adulti dai 18 ai 65 anni – 11,00 €

Famiglie con minori da 4 a 18 anni – 9,00 € cad.

Adulti oltre i 65 anni – 9,00 €

Minori di 4 anni – Gratuito

Studenti universitari – 5,00 €

Disabili – Gratuito

Accompagnatori di persone disabili – 9,00 €

Soci WWF e APPI – 4,00€

Maggiori informazioni

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.