Varcautori: scrittori in riva al mare al Lido Varca d’Oro

Sei interessanti appuntamenti con degli scrittori si terranno in spiaggia, sul prato o tra i divani della bella struttura del litorale domitio-flegreo, il Lido Varca d’Oro di Varcaturo per dialogare con loro in libertà

Iniziata una interessante manifestazione dal titolo “Scrittori in riva al mare” che ci consentirà di incontrare gli scrittori e conversare con loro sulle rive al mare. L’evento dal titolo “Varcautori”, scrittori in riva al mare si terrà, in alcune date fino all’8 settembre 2022, di giovedì al tramonto presso le splendida struttura del Lido Varca d’Oro di Varcaturo.

La rassegna, curata da Vincenzo Imperatore ci farà immergere in storie private, romanzi, autobiografie, indagini, mémorie e saggi in compagnia di alcuni scrittori: e il pubblico sarà al loro fianco per conoscere la versione di chi scrive, le notizie in prima linea e il finale dei misteri citati.

Una interessante manifestazione per dialogare insieme, in spiaggia, sul prato o tra i divani del Lido Varca d’Oro di Varcaturo. Già svolto con successo il primo appuntamento che ha visto protagonista il libro “L’ultima notte di Raul Gardini” (Chiarelettere) che è il romanzo di Gianluca Barbera che analizza e indaga la vicenda dell’ambizioso imprenditore|finanziere ravennate morto suicida nell’estate 1993 a Milano nelle stanze maestose di Palazzo Belgioioso.

Varcautori – calendario delle conversazioni

Gli appuntamenti si tengono, nei giorni indicati, presso il Lido Varca d’Oro di Varcaturo

28 aprile 2022 – ore 19 – Gianluca Barbera presenta “L’ultima notte di Raul Gardini” (Chiarelettere)

12 maggio 2022 – ore 19 – Christopher Ward presenta “Il mio Kobe” (Baldini & Castoldi)

26 maggio 2022 – ore 19 – Beppe Signori presenta “Fuorigioco” (Sperling & Kupfer)

9 giugno 2022 – ore 19 – Salvatore Bagni e Bruno Giordano presentano “Che vi siete persi …” (Sperling & Kupfer)

7 luglio 2022 – ore 20 – Michelangelo Iossa presenta “Raccontare la musica: un viaggio tra parole e note con il biografo delle leggende della musica”

8 settembre 2022 – ore 30 – Marco Travaglio presenta “Mani Pulite, la vera storia” (Chiarelettere)

Maggiori informazioni – Lido Varca d’Oro di Varcaturo

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.