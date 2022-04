Al Rama Beach il #plasticfreeparty della dj canadese Blond:Ish a Napoli il 1 Maggio 2022

A Napoli continuano gli spingbeat targati Drop sulla spiaggia del Rama Beach Cafe. E il primo maggio sarà davvero speciale al Rama Beach Cafè dal brunch al tramonto con ospite Blond:Ish

Un 1° Maggio 2022 veramente speciale sulla spiaggia del Rama Beach Cafe: si terrà, infatti il #plasticfreeparty della dj canadese Blond:Ish, una giornata particolare, e da non perdere, dal brunch al tramonto.

Il #plasticfreeparty si svolgerà al Rama Beach Cafè l’elegante club su una spiaggia di 3000 mq sul litorale, dove il lago si unisce al mare.

BLOND:ISH è più di una semplice DJ

Ospite d’eccezione di questo nuovo spingbeat targato Drop è Blond:Ish che ha creato una comunità incentrata sul collegare il mondo della musica e dell’arte, con benessere, Web3, criptovalute e NFTspace. Con questa conoscenza, sta contribuendo a rivoluzionare l’industria musicale. Ecco perché il suo motto per tutti i suoi progetti è: Evolviamo Insieme!

Il suo sound spazia dalla disco anni ’80, afro house o techno psichedelica; si esibisce nei più grandi Festival e le sue performance sono sempre energizzanti, positive e meravigliosamente ritmiche. Il suono BLOND:ISH è un suono esoterico progettato per aumentare i sensi e in definitiva per ispirare il suo pubblico.

Per influenzare il cambiamento BLOND:ISH sta lanciando una campagna “My Eco Rider“, concentrandosi in particolare sull’influenza dei DJ su promotori e locali.

Domenica 1 maggio 2022 al Rama Beach Cafè

Per la domenica al Rama Beach Cafè con il #plasticfreeparty della dj canadese Blond:Ish si potrà prenotare ristorante (vegetariano), salotto, lettini o solo ingresso bar (gratuito entro le 15 h, dopo euro 15 ingresso+drink).

