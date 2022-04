Concerto straordinario nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano dei Reali Filarmonici con i professori del San Carlo

Ph Associazione Collegium Philarmonicum

Concerto speciale nel centro storico di Napoli, al Largo Banchi Nuovi, per la rassegna musicale Giovani d’intorno Nova Fabula, con i giovani talenti della Campania, stavolta affiancati dai professori del San Carlo. Giovani formati musicalmente, da oltre 20 anni, dall’Associazione Collegium Philarmonicum diretta dal Maestro Gennaro Cappabianca

Concerto da non perdere lunedì 25 aprile 2022 alle ore 18:45 presso la Chiesa dei Santi Cosma e Damiano nel centro storico di Napoli, al largo Banchi Nuovi. Per la rassegna Giovani d’intorno Nova Fabula si terrà uno straordinario concerto dei Reali Filarmonici con i professori del Teatro di San Carlo di Napoli che presenteranno Andante Appassionato con Chiara Polese, soprano e Gennaro Cappabianca, direttore.

La guida all’ascolto sarà a cura di Cosimo Abbate e sono previste musiche di:

» C. Saint-Saëns, Danse Bacchanale da Samson e Dalila

» G. Fauré, Après un rêve op. 70 n° 1 – “Pie Jesu” dal Requiem op. 48

» G. Fauré, “Pie Jesu” dal Requiem op. 48

» C. Saint-Saëns, Danza Macabra

» G. Fauré, Pavane in Fa diesis min. 0p. 50

» N. Rimsky-Korsakov, Allegro

» S. Rachmaninov, Vocalise op. 34 n° 14

» A. P. Borodin, Scherzo

Un altro straordinario concerto dell’Associazione Collegium Philarmonicum. Eventi che si tengono in importanti luoghi del centro storico di Napoli con bravi musicisti under 35 formati, musicalmente, dall’Associazione Collegium Philarmonicum che ha come direttore artistico il Maestro Gennaro Cappabianca.

Un’attività svolta da oltre venti anni che ha portato alla formazione di tanti talenti molti dei quali sono oggi protagonisti del mondo musicale.

I concerti di Giovani d’intorno Nova Fabula

L’Associazione Collegium Philarmonicum, con la sua costante attività ha permesso, in vent’anni, di mettere insieme tre generazioni di musicisti, coltivando i giovani talenti nella Regione Campania e valorizzando le eccellenze del nostro territorio.

Ed anche quest’anno ha organizzato la rassegna Giovani d’intorno Nova Fabula, che ha già proposto degli straordinari concerti ad Aprile 2022, cui ne seguiranno tanti altri fino ad ottobre 2022.

Andante appassionato: prezzi, orari e date

Quando: 25 Aprile 2022 ore 18,45

25 Aprile 2022 ore 18,45 Dove: Chiesa dei Santi Cosma e Damiano, largo Banchi Nuovi, Napoli

Chiesa dei Santi Cosma e Damiano, largo Banchi Nuovi, Napoli Prezzo biglietto: Biglietto intero € 15,00 – Biglietto ridotto € 10,00 – Per promozioni e abbonamenti sul sito web

Biglietto intero € 15,00 – Biglietto ridotto € 10,00 – Per promozioni e abbonamenti sul sito web Contatti e informazioni: Associazione Collegium Philarmonicum

Associazione Collegium Philarmonicum Facebook – Collegium Philarmonicum 22

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.