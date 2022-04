Pasquetta nel Real sito Borbonico di Carditello tra visite, assaggi, pic-nic e passeggiate in pony

Visite accompagnate a Pasqua e poi a Pasquetta anche giochi per bambini e la possibilità di fare dei pic-nic in un’area riservata del bosco su tavoli riservati e distanti tra loro, previa prenotazione

Fine settimana speciale per le festività pasquali, domenica 17 e lunedì 18 aprile 2022 nel magnifico Real sito Borbonico di Carditello che sta vivendo una “nuova vita” dopo anni di abbandono.

Due giornate semplici, senza grandi eventi con le visite accompagnate ad una parte del grande complesso Borbonico che è in ristrutturazione, qualche gioco per bambini e la possibilità, lunedì 18, il giorno di Pasquetta, di fare dei pic-nic in un’area riservata del bosco su tavoli da 4 persone, distanti tra loro, previa prenotazione. Una gita fuori porta tranquilla e organizzata ammirando lo splendido complesso borbonico.

Il programma dei due giorni di festa a Carditello

A Pasqua solo visite guidate ma, il lunedì di Pasquetta sarà aperta a pagamento anche l’area pic-nic e ci saranno delle attività all’aperto. Un giorno speciale in cui rilassarsi e fare il pieno di cultura allo stesso tempo. L’area pic-nic è situata nel Bosco di Cerri, e ci saranno anche delle degustazioni di ricette pasquali.

Sempre lunedì 18 a Carditello ci saranno anche i pony e l’Albero della Pace realizzato con messaggi lasciati dai più piccini. Attenzione: l’area pic-nic dev’essere prenotata entro le ore 18 di venerdì 15 aprile 2022 sul sito ufficiale. Tutti gli eventi sono a pagamento.

Programma per le festività pasquali 2022 a Carditello

Domenica 17 aprile 2022 – Pasqua

Dalle 15:00 alle 17:00 ci sarà un’apertura straordinaria del sito borbonico con visite accompagnate speciali (zone Meridiane, Scuderie, Galoppatoio e Cappella Reale) evento con un piccolo pagamento – prenotazione obbligatoria- 379 2981223 – prenotazione@fondazionecarditello.org

Lunedì 18 aprile 2022 – Pasquetta

Dalle 11 alle 16 – Apertura Area pic-nic nell’area del Bosco di Cerri – costo 15 euro\tavolo max 4 adulti infoline: cell. 3792981223 – prenotazione obbligatoria entro e le ore 18 di venerdì 15 aprile .

. Dalle 11:00 alle 13:30 – CardiPony passeggiate sui pony per bambini aperto al pubblico 5 euro\bambino infoline: cell. 379.2981223

Dalle 11:00 alle 13:30 – Aperitivi e degustazioni a cura di Aroma – informazioni 327 7717451 Mail prenotazione@fondazionecarditello.org

Dalle 11:30 alle 16:30 – Visite accompagnate speciali (Meridiane, Scuderie, Galoppatoio e Cappella Reale) Alle ore 11.30 – 12.30 – 14.30 – 15.30 con un piccolo pagamento – prenotazione obbligatoria379 2981223 – prenotazione@fondazionecarditello.org

Maggiori informazioni Fondazione Real sito Borbonico di Carditello – programma

Prenotazioni area Pic nic prenotazione obbligatoria entro e le ore 18 di venerdì 15 aprile 2022 a prenotazione@fondazionecarditello.org

Maggiori informazioni Fondazione Real sito Borbonico di Carditello – contatti

