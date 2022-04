Spring Beat con Hippie Market: aperitivo dal brunch al tramonto sulla spiaggia del Rama Beach

Un altro weekend da non perdere con gli Spring Beat targati DROP sulla grande spiaggia del Rama Beach: un fine settimana davvero particolare con tanta musica e l’Hippie Market, un giorno di Pace, Amore e Musica

Weekend speciale sabato 9 e domenica 10 aprile 2022 con gli Spring Beat targati DROP. E questo fine settimana sarà davvero particolare con l’Hippie Market, un giorno di Pace, Amore e Musica; dall’Alba al Tramonto, un viaggio psichedelico nel mondo dei Figli dei Fiori.

Tutto si svolgerà al Rama Beach l’elegante club su una spiaggia di 3000 mq sul litorale domitio, dove il lago si unisce al mare.

Un weekend speciale di Love & peace med festival che propongono un particolare Hippie Market sulla spiaggia del Rama Beach a cui saranno presenti:

Tiziana Volpe: MercaSolidale Charity Shop abbigliamento e oggettistica vintage (il ricavato andrà devoluto interamente alla Comunità di Sant’Egidio)

Daniela Livio: usato e oggettistica hippie

Marilena e Tiziana: hippie fashion

Camille Jordane Chapeaux: cappelli lavorati a mano

TaffVintage Jewels: gioielli di un tempo oggi ritrovati

Francesca Romana Hand Made: artigianato & vintage

Bracale Pietra di Luna: Artigianato Etnico

Brunella Breglio pezze colorate

Antonio Ottaviano: Mogador, bocchini in legno artigianale per sigarette e sigari

Due giorni anche con tanta musica al Rama Beach

Due giorni veramente speciali al Rama Beach di Varcaturo con tante cose da fare e tanta buona musica:

Sabato 9 aprile 2022

on stage h.15,00

The Piper’s

IPC Imprenditori Per Caso band

BLUE STUFF

dj: Luca Pellegrini

Domenica 10 aprile 2022

Dj set

Lunare project

Aura

Alaia e gallo

L’Hippy Market organizzato da DROP è parte della rassegna spring beat: tutti i week end, dal brunch al tramonto, musica e performance in uno dei migliori beach club della Campania.

Il Rama Beach Club di Marina di Varcaturo

La stagione inizia alla grande tra il sole, il mare, e Live & Dj Set, immersi nella bellezza naturale del Rama Beach Café di Marina di Varcaturo, un nome preso dalla tradizione induista, è un beach club costruito a Bali, in Indonesia, così come tutti gli arredi e successivamente trasportata via nave.

Ottima la proposta della cucina, che è vegetariana, per un esperienza ecocompatile al 100%.. il Rama Beach Club dispone di una spiaggia di 3000 mq sul litorale domitio dove il lago si unisce al mare. Tutto circonda il tempio, in cui c’è il ristorante, il beach cafe’ e la piscina.

Al Rama Beach Club troveremo i seguenti servizi: Solarium, Ristorante a la carte, Fast food, Aperitif. I cani al guinzaglio possono entrare

Per l’Hippy Market del 9 e 10 aprile 2022 l’ingresso è gratuito ma la prenotazione è obbligatoria 39 3470721844 maggiori informazioni Drop

39 3470721844 Rama Beach Club – Marina di Varcaturo

