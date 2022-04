I Miti dell’Ade: spettacolo itinerante sui miti dell’area Flegrea legati al Fusaro

Uno spettacolo itinerante da non perdere con i personaggi della mitologia flegrea legati agli inferi che si terrà tra le vaste aree del Parco della Quarantena a Bacoli adagiate sulle sponde del Lago Fusaro

Sabato 9 Aprile 2022, alle ore 16.30 e 17.30 si terrà un bellissimo spettacolo itinerante sulle sponde del Lago Fusaro dal titolo “I miti dell’Ade: spettacolo itinerante coi personaggi della mitologia flegrea legati agli inferi”.

Accompagnati dalla Sibilla Cumana, che farà da traghettatrice nei boschi, i partecipanti incontreranno sulle sponde del lago Fusaro, i personaggi che fanno parte del mondo degli inferi, secondo la mitologia: da Caronte ai Cimmeri, passando per Anchise e Dante.

I miti dell’Ade è il primo spettacolo di primavera organizzato da Karma – Arte Cultura Teatro che ci porterà in una discesa agli inferi tra le bellezze naturali del Parco della Quarantena a Bacoli, una superficie immensa adagiata sulle sponde del lago Fusaro, tra la foresta di Cuma e il mare.

I miti dell’Ade sulle sponde del Fusaro nel Parco della Quarantena

Antonio Ruocco, regista de I miti dell’Ade ha scritto lo spettacolo durante il periodo della quarantena, quando si diceva che il teatro sarebbe ripartito, forse, solo con spettacoli all’aria aperta.

E sabato 9 aprile I miti dell’Ade si svolgerà in maniera itinerante in un bellissimo bosco che prende il nome di Parco della Quarantena, perchè vi si portavano gli animali per prestargli cure all’aria aperta.

I partecipanti assisteranno ad uno spettacolo molto suggestivo sulle sponde del lago Fusaro, in un luogo estremamente particolare, che partirà dalle sponde del Fusaro e arriverà dentro i boschi del parco.

Un nutrito cast accompagnerà gli spettatori a cominciare da Roberta Misticone che sarà la Sibilla Cumana che, uscita dal suo antro, li porterà negli inferi come fece con Enea. Poi Ciro Pellegrino sarà Caronte e Anchise, padre di Enea, sarà interpretato da Diego Consiglio, che vestirà anche i panni di Dante. Non mancherà Ciro Scherma nelle vesti di un rappresentante del leggendario popolo cimmero e Virgilio.

I miti dell’Ade: prezzi, orari e date

Quando: Sabato 9 Aprile 2022, Doppio spettacolo: ore 16,30 e 17,30.

Parco della Quarantena, Via Spiaggia Romana, 80070 Bacoli NA Prezzo biglietto: Contributo di partecipazione: € 16,00 (ridotto € 10,00 per ragazzi dai 6 ai 10 anni)

Contributo di partecipazione: € 16,00 (ridotto € 10,00 per ragazzi dai 6 ai 10 anni) Contatti e informazioni: Karma – Arte Cultura Teatro – Prenotazione obbligatoria inviando sms o whatsapp al 3427329719 – Parcheggio interno gratuito – evento ufficiale

