“Il complice” con Renato Carpentieri: Prima Nazionale al Teatro San Ferdinando di Napoli

Renato Carpentieri è regista e interprete de il Complice, un lavoro di Friedrich Dürrenmatt, una metafora ironica di questa nostra «epoca del grottesco e della caricatura» che sarà presentato a Napoli al Teatro San Ferdinando in prima nazionale

Da giovedì 31 marzo fino a domenica 10 aprile 2022 al Teatro San Ferdinando di Napoli si svolgerà la prima nazionale dello spettacolo “Il complice” con Renato Carpentieri che ne ha curato anche la regia.

Una commedia di un’allegoria grottesca che racconta la storia di Doc, uno scienziato famoso che la crisi economica ha buttato sul lastrico e che vive nel sottosuolo di una metropoli. Costretto a lavorare per Boss, un anziano capomafia, ha inventato una macchina per dissolvere cadaveri: “Il delitto perfetto è diventato una possibilità reale”.

Gli “affari” iniziano ad andare molto bene e Doc e la sua macchina sono oramai oggetto di contesa e strumento di lotta tra interessi diversi e, nella gestione della macchina, fra Boss e Doc s’inserisce anche il capo della polizia, Cop.

Il Complice di Friedrich Dürrenmatt per la regia di Renato Carpentieri

Ottima la regia di Renato Carpentieri per il Complice, un lavoro di Friedrich Dürrenmatt. Una metafora ironica di questa nostra «epoca del grottesco e della caricatura», con tre protagonisti che sono emblemi del nostro tempo: Doc, lo scienziato che ha perso il posto, Boss il vecchio capomafia che scioglie i cadaveri per soldi e Cop il poliziotto che vuole giustizia anche a costo dell’assassinio.

Lo spettacolo, tratto dal testo di Dürrenmatt per la traduzione di Emilio Castellani, vedrà sul palco del Teatro San Ferdinando oltre a Renato Carpentieri nel ruolo di Boss anche Salvatore D’Onofrio che è Doc, e poi Giovanni Moschella che interpreta Cop e Valeria Luchetti, Francesco Ruotolo, Antonio Elia e Pasquale Aprile per una produzione Teatro di Napoli-Teatro Nazionale e Il punto in movimento.

Il Complice al San Ferdinando: prezzi, orari e date

Quando: Dal 31 marzo al 10 aprile 2022

Dal 31 marzo al 10 aprile 2022 Dove: Teatro San Ferdinando – Piazza Eduardo De Filippo 20, Napoli

Teatro San Ferdinando – Piazza Eduardo De Filippo 20, Napoli Prezzo biglietto: nd

Contatti e informazioni: Teatro di Napoli Teatro Nazionale –biglietteria@teatrodinapoli.it – 081 292030

