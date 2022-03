Rugantino con Serena Autieri e Michele La Ginestra al Teatro Augusteo di Napoli

Ph Rugantino facebook Teatro Augusteo

Al Teatro Augusteo di Napoli Rugantino, un grande spettacolo che viene presentato nella versione storica originale di Garinei & Giovannini, scritta con Pasquale Festa Campanile e le musiche del Maestro Armando Trovajoli

Da domenica 3 a domenica 10 aprile 2022 al Teatro Augusteo di Napoli ci saranno Serena Autieri e Michele La Ginestra con Rugantino, con la supervisione di Massimo Romeo Piparo. Lo spettacolo, da non perdere, viene presentato nella versione storica originale di Garinei & Giovannini, scritta con P. Festa Campanile e M. Franciosa con la collaborazione artistica di Gigi Magni.

Il ritorno di uno spettacolo di grande successo che presenta le musiche del Maestro Armando Trovajoli e le scene e i costumi originali firmati da Giulio Coltellacci: un ritorno imperdibile alle radici.

Le avventure e gli amori di Rugantino nella Roma dei Papi

La Roma papalina ottocentesca viene riproposta sul palco del Teatro Augusteo a Napoli con il Rugantino di Garinei & Giovannini, scritta con P. Festa Campanile, uno spettacolo ironico e commovente da non perdere. Sulle scene del teatro napoletano rivivranno con i protagonisti Serena Autieri e Michele La Ginestra, le divertenti storie di Rugantino un popolano nullafacente che vive una vita fatta di espedienti aiutato da Eusebia nella Roma del 1830 dominata da Papa Pio VIII.

I due vivono a scrocco prima grazie a un vecchio prelato, che però, quando muore, non gli lascia niente e poi dal boia del Papa, Mastro Titta, innamorato di Eusebia. Ma Rugantino è sempre uno spaccone e vuole sedurre la bella Rosetta, moglie del violento e geloso Gnecco Er Matriciano ma poi se ne innamora e non riesce a tenere per se la sua avventura. Poi quando il marito di Rosetta viene ucciso da un ladro Rugantino si accusa dell’omicidio dicendo che lo ha fatto per amore di Rosetta e viene arrestato e condannato a morte giustiziato da Mastro Titta. Sempre più innamorato di Rosetta, Rugantino non dirà la verità e affronterà sereno la morte.

Bravi i due protagonisti, Serena Autieri e Michele La Ginestra, che interpretano Rosetta e Rugantino e anche Edy Angelillo e Massimo Wertmuller con loro sul palco dell’Augusteo.

Rugantino al Teatro Augusteo: biglietti, prezzi, orari e date

Quando : Dal 3 al 10 aprile 2022 alle ore 21:00

: Dal 3 al 10 aprile 2022 alle ore 21:00 Dove: Teatro Augusteo, Piazzetta duca d’Aosta 263, Napoli

Teatro Augusteo, Piazzetta duca d’Aosta 263, Napoli Prezzo biglietto: dai € 40 ai 50

dai € 40 ai 50 Contatti e informazioni: Teatro Augusteo 081 414243

