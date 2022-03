Bohemian Symphony: a Napoli il grande spettacolo dedicato alla musica dei Queen al Teatro Augusteo

Ph Bohemian Symphony

Un Tribute Show travolgente per il più grande spettacolo dedicato alla musica dei Queen con un’orchestra sinfonica, quattro cantanti e una Rock Band con straordinari arrangiamenti della favolosa musica dei Queen

Bohemian Symphony è il più grande spettacolo dedicato alla musica dei Queen e sarà a Napoli al Teatro Augusteo, lunedì 28 Marzo 2022 per un solo imperdibile concerto. Sul palco la The Queen Orchestra e poi quattro cantanti e una Rock Band in un originale arrangiamento per Orchestra Sinfonica della straordinaria musica dei Queen in un Tribute Show definito da tutti “travolgente”

Su palco oltre 40 persone tra narratore, cantanti, rock band e orchestra sinfonica per Bohemian Symphony uno straordinario spettacolo che “attraversa” la storia musicale della celebre band britannica.

Dove : Teatro Augusteo

: Teatro Augusteo Quando : 28 marzo 2022 alle ore 21:00

: 28 marzo 2022 alle ore 21:00 Prezzi: Biglietti da € 25

Bohemian Symphony Orchestral Queen Tribute

Uno spettacolo definito da tutti “favoloso” o “straordinario” con arrangiamenti orchestrali che ci riportano dal vivo nel pieno della musica dei Queen.

Uno spettacolo-evento evento scritto da Giacomo Vitullo, con l’orchestra diretta dal M° Luca Bagagli che avrà anche degli interventi narranti di Daniele Monterosi che racconterà e svelerà al pubblico tante storie e curiosità che ci sono dietro le canzoni della celebre band britannica.

Due ore di grande musica e puro spettacolo tra musica sinfonica e grande rock, proiezioni e live camera show che ci proietteranno tra i brani più famosi dei Queen come The Show Must Go On, Barcelona, Under Pressure, Somebody to Love e Bohemian Rhapsody. Uno straordinario crescendo di musica e adrenalina per un viaggio musicale indimenticabile tra la musica immortale di Freddie Mercury e della sua band.

