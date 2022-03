Concerto di Beneficenza per l’Ucraina nella Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta di Napoli

Ph Lapis Museum

Un concerto evento di beneficenza a sostegno delle donne e dei bambini vittime della guerra che affligge da settimane l’Ucraina nel centro storico di Napoli. L’intero incasso sarà devoluto in beneficenza

Nella Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta, oggi LAPIS Museum, in via dei Tribunali a Napoli si terrà Giovedì 24 marzo 2022 alle 20 uno straordinario concerto per la pace, un evento di solidarietà a sostegno delle donne e dei bambini vittime della guerra che affligge da settimane l’Ucraina.

L’evento è organizzato dall’Associazione Pietrasanta Polo Culturale ONLUS, che si occupa del Complesso, che, insieme all’Orchestra Discantus Ensemble del Maestro Luigi Grima. Il ricavato di questa straordinaria serata-evento sarà interamente devoluto in beneficenza all’Ucraina, attraverso il Consolato Generale d’Ucraina a Napoli.

Un concerto per aiutare le donne e dei bambini vittime della guerra

Il concerto- evento si terrà giovedì 24 marzo 2022 alle ore 20 e sarà dedicato alla popolazione in fuga dalla guerra.

L’iniziativa è stata voluta dall’Associazione Pietrasanta Polo Culturale onlus nell’ambito della rassegna musicale organizzata nella meravigliosa Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta con l’Orchestra Discantus Ensemble diretta dal Maestro Luigi Grima.

Un appuntamento speciale in cui tutto il ricavato sarà devoluto a favore delle donne e dei bambini vittime della guerra in Ucraina, d’intesa con il Consolato Generale d’Ucraina a Napoli.

Contributo minimo d’ingresso 20 euro

Prenotazione obbligatoria 081 19230565 (servizio #WhatsApp sempre attivo) – 333 3722924

Maggiori informazioni Pietrasanta Polo Culturale

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.