The Neapolitans: serata speciale al Common Ground di Napoli con Valerio Jovine, Peppe Oh e Andrea Tartaglia

Serata speciale dedicata a Bob Marley al Common Ground di Via Scarfoglio ad Agnano con tre grandi voci del neapolitan sound e con il buon cibo e il buon bere di questo “industrial bistrot” nato nei grandi spazi di quello che una volta era il navy district di Agnano

Serata speciale sabato 26 marzo 2022 nei grandi spazi del Common Ground di via Scarfoglio ad Agnano. Una serata tributo per Bob Marley, The Neapolitans (one love tribe), un progetto che vede insieme la voce Reggae di Valerio Jovine, il Soul di Peppe Oh e l’etnosound di Andrea Tartaglia per un evento da non perdere dedicato a Bob Marley.

Valerio Jovine, il cantante di The Voice del team di J Ax, già parte dei 99 Posse e fratello del membro storico della band, sarà al Common Ground di via Scarfoglio assieme a Peppe Oh, nome d’arte di Giuseppe Sica il bravo rapper e soulman napoletano che si dedica anche al teatro e che ha fatto anche parte del collettivo dei Terroni Uniti.

Con loro, in questa serata speciale tributo a Bob Marley al Common Ground ci sarà anche la bella musica di Andrea Tartaglia che è sempre pronto con i suoi brani a sostenere le battaglie che ritiene giuste. La sua musica ci porta a una riflessione e ci trasporta in un luogo diverso.

The Neapolitans una grande serata da non perdere al Common Ground di Agnano.

Common Ground, l“industrial bistrot” nei grandi spazi di Agnano

Il Common Ground è un nuovo grande spazio a Napoli per la cultura del tempo libero, del buon cibo e del buon bere. Si trova a via Eduardo Scarfoglio, 7, a Agnano ed è un nuovo spazio multiforme nato dalla collaborazione tra DROP e RSP e una serie di associazioni, in una ex officina meccanica di via Scarfoglio. La zona una volta era il grande Navy District e oggi sembra sempre più il distretto del tempo libero.

Per la speciale serata di Sabato 26 marzo 2022 il Common Ground di Napoli propone il Live ore 22, ed un prezzo di 15 euro ingresso con drink entro le 23. Disponibile anche la sezione ristorante con 4 menu degustazione.

Maggiori informazioni e prenotazioni Common Ground Napoli Mob. + 39 3470721844

Common Ground Napoli Via Eduardo Scarfoglio, 7, Napoli

