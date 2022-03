Ripartiamo dalle Radici: grandi spettacoli al Teatro Augusteo di Napoli a soli 5 euro

Una bella rassegna dal titolo “Ripartiamo dalle Radici” con quattro grandi spettacoli con Andrea Sannino, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Paolo Caiazzo al Teatro Augusteo per “valorizzare la cultura napoletana attraverso i teatri di Napoli”. Una bella rassegna che viene presentata a soli 5 euro a spettacolo + commissioni

Dal 18 marzo al 25 aprile 2022 si terrà al Teatro Augusteo di Napoli la rassegna di spettacoli “Ripartiamo dalle Radici” un interessante progetto artistico realizzato dall’Augusteo e dalla Camera di Commercio di Napoli.

Valorizzazione della cultura napoletana attraverso i teatri di Napoli coniugando spettacolarità e cultura per realizzare un’offerta artistica unica e variegata: questi gli obiettivi della rassegna “Ripartiamo dalle Radici” che presenta un programma ricco e interessante, che guarda ai giovani, per stimolare il loro patrimonio intellettuale e avvicinarli al teatro. Gli spettacoli costeranno solo 5 euro + prevendita e saranno in vendita al botteghino del teatro e nelle rivendite abituali.

“Ripartiamo dalle Radici” – programma degli spettacoli

18 marzo 2022 – Andrea Sannino – Omaggio a Carosone – Uno spettacolo verace ma internazionale, retrò ma moderno, costruito intorno all’attualità della lezione e del canzoniere del maestro di “Torero”, e intorno alla voce del ‘sarracino’ Andrea Sannino. Con Orchestra dal vivo diretta da L. Hengeller. Regia di Luigi Russo.

27 marzo 2022 – Paolo Caiazzo – Separati, ma non troppo – Paolo Caiazzo è anche il regista di questo spettacolo molto bello in cui ci viene raccontato, comicamente una situazione drammatica, come una separazione di una coppia dopo tanti anni di matrimonio. E Caiazzo ci racconta della difficoltà di un cinquantenne costretto ad abbandonare il tetto coniugale alla soglia delle loro nozze d’argento. Regia di Paolo Caiazzo

14 aprile 2022 – Francesco Paolantoni – Tutto per truffa, truffe per tutti – Un testo inedito di Mario Scarpetta, mai rappresentato, che Mario, ultimo grande discendente della famiglia Scarpetta, scrisse nel 2003 ispirandosi al film Totòtruffa ’62, poco prima della sua morte improvvisa, e che non potè mai mettere in scena. Con Francesco Paolantoni, Stefano Sarcinelli, Maria Basile. Regia di Nello Mascia.

25 aprile 2022 – Biagio Izzo – I fiori del latte – Una divertente commedia di Eduardo Tartaglia sullo concertante tema dello smaltimento dei rifiuti: un caseificio mira a diventare il fiore all’occhiello di un territorio noto alle cronache per il grave fenomeno dello sversamento di rifiuti tossici. Con protagonisti Biagio Izzo e Mario Porfito. Regia di Giuseppe Miale Di Mauro.

