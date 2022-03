Fiorella Mannoia in concerto a Napoli al Teatro Augusteo con Padroni di niente Tour

Dal nuovo album di inediti “Padroni Di Niente” un grande concerto live di Fiorella Mannoia, un grande nuovo progetto musicale presentato dal vivo al pubblico con un eccezionale Tour nei principali teatri italiani. Uno straordinario concerto che si terrà anche ad Avellino il 19 marzo al Teatro Carlo Gesualdo

Mercoledì 16 marzo 2022 alle ore 21:00 Fiorella Mannoia la “signora della musica italiana” sarà a Napoli al Teatro Augusteo con il suo grande concerto dal vivo “ Padroni di niente Tour”. Il concerto è anche un recupero della data annullata del 22 maggio 2021 ed i biglietti già acquistati sono validi per la nuova data.

Sul palco del Teatro Augusteo di Napoli con Fiorella Mannoia la sua grande band, che l’accompagnerà nella interpretazione live dei i brani del grande album di inediti “Padroni di niente”. Di sicuro all’Augusteo ascolteremo le grandi hit Padroni di niente, la bellissima Chissà da dove arriva una canzone, La gente parla, Sogna, Eccomi qui, e poi le canzoni di sempre tra le più belle del suo repertorio.

Uno straordinario concerto che si terrà anche ad Avellino sabato 19 marzo 2022 (ore 21) al Teatro Carlo Gesualdo | Acquista i biglietti su Ticketone

Ascoltare dal vivo Fiorella Mannoia e la sua band è sempre un’emozione

I concerti dal vivo sono sempre straordinari e quello della Mannoia, e della sua grande band, non sarà da meno regalando grandi emozioni ai partecipanti. Fiorella Mannoia attraverso le canzoni che canta e le storie che racconta, pone l’attenzione sull’uomo e sulla nostra “umanità”, quella da cui bisognerebbe ripartire per non ritrovarci, appunto, “Padroni di niente”.

In attesa del concerto vi facciamo anche ascoltare una straordinaria esibizione a Castel Dell’Ovo, a Napoli di Fiorella Mannoia con Clementino che cantano Terra Mia, brano che Fiorella Mannoia riproporrà probabilmente all’Augusteo. Accesso con Super Green Pass e mascherina ffp2.

Terra mia – Mannoia e Clementino

Fiorella Mannoia al Teatro Augusteo: biglietti, prezzi, orari e date

Quando : Mercoledì 16 marzo 2022 alle ore 21:00

: Mercoledì 16 marzo 2022 alle ore 21:00 Dove: Teatro Augusteo, Piazzetta duca d’Aosta 263, Napoli

Teatro Augusteo, Piazzetta duca d’Aosta 263, Napoli Prezzo biglietto: dai € 35,00 della Galleria laterale ai € 69,00 della poltronissima Vip | Acquista i biglietti su Ticketone

dai € 35,00 della Galleria laterale ai € 69,00 della poltronissima Vip | Contatti e informazioni: Teatro Augusteo

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.