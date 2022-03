Volo diretto ogni giorno da Napoli a New York della United Airlines

Dal 2 maggio 2022 la linea diretta senza scali tra Napoli e New York della United Airlines avrà una frequenza giornaliera. In 9 ore si arriverà da Napoli Capodichino allo scalo di Newark

Buone notizie sul fronte dei voli internazionali che partono dall’Aeroporto di Napoli Capodichino. La compagnia United Airlines ha annunciato che dal giorno 2 maggio 2022 ci sarà un volo diretto e senza scalo che collega Napoli Capodichino con lo scalo di New York Newark che avrà una frequenza giornaliera.

Ogni giorno un volo che, in poco più di 9 ore, collegherà Napoli con New York e viceversa partendo da Napoli la mattina alle 9,55 e arrivando a New York Newark alle 14,15, tenendo naturalmente presente la differenza di fuso orario (Napoli è 6 ore avanti rispetto a New York.). Viceversa il volo da New York partirà alle 17,10 arrivando alle 0,7,55+1 a Capodichino,

Il volo sarà effettuato un Boeing 767-300 da 214 posti, che avrà 30 posti in business class di United Polaris, 49 in United Economy Plus e 135 in United Economy.

L’aeroporto Newark Liberty International di New York

I clienti che giungeranno da Napoli a Newark troveranno disponibili oltre 200 destinazioni in connessione tra Messico, Caraibi, Sud America, Canada e Stati Uniti.

La United Airlines è una delle più grandi compagnie aeree al mondo, la quarta per numero di passeggeri trasportati e la terza per passeggeri per chilometro trasportati, e serve 60 differenti paesi al mondo. United Airlines effettua oltre 3700 voli al giorno con 78 destinazioni negli USA e 108 internazionali.

Per chi si ferma a New York l’aeroporto di New York-Newark dista solo 23 chilometri da Manhattan e dispone di molti collegamenti con varie zone della grande metropoli americana.

