Quatto giorni di grande Festa del Cioccolato a Caserta con Choco Italia in tour

© Salah Ait Mokhtar

Inizia dal centro di Caserta la quarta edizione di Choco Italia, un tour che porterà in giro per l’Italia un mercato itinerante del buon cioccolato artigianale

Inizierà a Caserta la quarta edizione del Choco Italia in tour, il mercatino itinerante del buon cioccolato artigianale che sarà su Corso Trieste, a pochi passi dalla Reggia di Caserta, da giovedì 3 marzo a domenica 6 marzo 2022.

Choco Italia in tour sarà sempre aperto, dalle ore 10 e fino a mezzanotte, per la felicità di tutti i golosi che troveranno tante ottime specialità di buon cioccolato artigianale.

Un mercato che propone tante specialità da varie regioni

L’evento è organizzato dall’Associazione Italia Eventi, in collaborazione con l’UNOE (Unione Nazionale Organizzatori di eventi) con il patrocinio del Comune di Caserta, e vuole anche valorizzare il Made in Italy e le eccellenze dell’agroalimentare.

Infatti a Choco Italia in tour ci saranno tanti produttori del cioccolato artigianale che provengono da diverse regioni italiane che porteranno le loro bontà a Caserta dal 3 al 6 marzo 2022.

A Choco Italia in tour si troveranno, oltre a tanto buon cioccolato, anche tante altre specialità come:

Dalla Campania : mostaccioli e dolci tipici, caffè, cremini e cioccolato di vari gusti, caramelle, lecca lecca e marshmallow, ma anche nocciole e creme spalmabili a base di Nocciola di Giffoni;

: mostaccioli e dolci tipici, caffè, cremini e cioccolato di vari gusti, caramelle, lecca lecca e marshmallow, ma anche nocciole e creme spalmabili a base di Nocciola di Giffoni; Dal Molise : cremini e cioccolato artigianale;

: cremini e cioccolato artigianale; Dalla Puglia : dolci artigianali;

: dolci artigianali; Dalla Calabria : liquirizia calabra ed i liquori artigianali (anche alla canapa), ma anche cremini e croccanti;

: liquirizia calabra ed i liquori artigianali (anche alla canapa), ma anche cremini e croccanti; Dalla Sicilia: cannoli e pasta di mandorla, ma anche torroni, scorzette ricoperte di cioccolato, croccanti ed il noto cioccolato di Modica.

Choco Italia in tour sarà aperto su Corso Trieste a Caserta tutti i giorni, dalle ore 10 alle ore 24, e sarà a ingresso gratuito. Prossimamente Choco Italia in tour farà tappa in Campania anche a Gragnano e a Benevento.

Maggiori informazioni Choco Italia in tour: Infoline 375.5643840

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.