La grande danza al Teatro di San Carlo di Napoli: George Balanchine e Kenneth MacMillan

Ritornano i grandi eventi di danza al Teatro di San Carlo di Napoli con uno spettacolo straordinario che propone due celebri coreografie del ‘900, Theme and Variations di Balanchine ideato su un brano di Čajkovskij, e Concerto di MacMillan su musica di Shostakovich

Dal 5 al 10 marzo 2022 al Teatro San Carlo di Napoli andrà in scena il secondo appuntamento con la danza dedicato ai “Maestri del XX Secolo” George Balanchine e Kenneth MacMillan.

Sul palco del Massimo napoletano il Balletto del Teatro San Carlo diretto da Clotilde Vayer, e l’Orchestra del San Carlo diretta dallo spagnolo Hilari García, al suo debutto sul podio del San Carlo.

Uno spettacolo da non perdere che propone due celebri coreografie del ‘900, Theme and Variations di Balanchine ideato su un brano di Čajkovskij, e Concerto di MacMillan su musica di Shostakovich.

Due tra le più famose coreografie del ‘900 al San Carlo

Theme and Variations di George Balanchine, è un omaggio alla danza della grande Scuola russa, e fu presentato nel 1947 dall’American Ballet Theatre. Il lavoro è coreografato sulla Suite per Orchestra n. 3 in sol maggiore op. 55 di Pëtr Il’ič Čajkovskij ed è considerato uno dei capolavori di Balanchine.

Concerto di Kenneth MacMillan fu scritta dal maestro scozzese nel 1966 per il Balletto della Deutsche Oper Berlin, sulle musiche del Concerto n. 2 per pianoforte e orchestra di Dmitrij Šostakóvič ed è una delle più famose di MacMillan.

La grande danza al San Carlo: prezzi, orari e date

Quando : Dal 5 al 10 marzo 2022

: Dal 5 al 10 marzo 2022 Dove: Teatro di San Carlo, Via San Carlo 98/f, Napoli.

Teatro di San Carlo, Via San Carlo 98/f, Napoli. Prezzo biglietti: da € 20 a € 95

da € 20 a € 95 Contatti e informazioni: 081 797 2331/421 Tutti i giorni dalle 10 alle 17.

081 797 2331/421 Tutti i giorni dalle 10 alle 17. Sito ufficiale – Teatro di San Carlo, Napoli

