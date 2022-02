AstraDoc, Viaggio nel cinema del reale: film a 4 euro nel centro storico di Napoli

Riparte “AstraDoc, Viaggio nel cinema del reale” la rassegna di Arci Movie e Università Federico II di Napoli che presenta grandi film a 4 euro nel centro storico di Napoli al Cinema Astra di Via Mezzocannone

Ripartita Astradoc – Viaggio nel cinema del reale, la rassegna dedicata al cinema documentario curata da Arci Movie Napoli che si tiene con successo da anni a Napoli nel centro storico con ottimi film proposti a soli 4 euro.

In genere le proiezioni prevedono anche gli incontri con registi e attori e si svolgono sempre presso il cinema Astra in via Mezzocannone a Napoli in collaborazione con l’Università Federico II di Napoli, Coinor, Parallelo 41 Produzioni e con il patrocinio del Comune di Napoli.

Anche questa XXII edizione propone tanti film fino al 27 maggio 2022 con interessanti pellicole che toccano l’attualità e tanti ospiti nella sala di via Mezzocannone.

Le prossime proiezioni di Astra Doc Viaggio nel cinema del reale

Grande successo al Cinema Academy Astra per la prima proiezione di “Naviganti” di Daniele De Michele alla presenza del regista e del cast ed anche il 25 febbraio per l’anteprima a Napoli de il “Il tempo rimasto” di Daniele Gaglianone (Italia, 2021 – 89’), secondo appuntamento di “AstraDoc – Viaggio nel cinema del reale.

I prossimi film saranno i seguenti:

4 marzo, ore 19 “Il ragazzo più bello del mondo” di Kristina Lindström e Kristian Petri;

4 marzo, ore 21, “Nomad – In cammino con Bruce Chatwin” di Werner Herzog;

11 marzo ore 20,30 “Radiograph of a family” di Firouzeh Khosrovani alla presenza della regista;

14 marzo ore 19 e ore 21, “Lievito” di Cyop&Kaf, alla presenza dei due autori.

Biglietto 4 euro – accesso con Green pass rafforzato – Informazioni Arci Movie | 0815967493 | info@arcimovie.it – Evento ufficiale

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.