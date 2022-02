Le Signorine con Isa Danieli e Giuliana De Sio a Napoli al Teatro Acacia

Le bravissime Isa Danieli e Giuliana De Sio al Teatro Acacia del Vomero ci faranno divertire e commuovere raccontando, con grande ironia, le gioie e i dolori della vita familiare

Al Teatro Acacia di Napoli da giovedì 24 a domenica 27 febbraio 2022 andrà in scena Le Signorine una divertente commedia con Isa Danieli e Giuliana De Sio su testo di Gianni Clementi per la regia di Pierpaolo Sepe.

Le due bravissime attrici campane, la Danieli e la De Sio, portano sulle scene dell’Acacia Le Signorine riuscendo abilmente a trasformare i litigi e le miserie delle due sorelle zitelle in occasioni continue di gag e di risate. Una commedia che riesce a evidenziare il lato comico dei piccoli e grandi problemi che si celano nella vita quotidiana.

Due caratteri diversi e la convivenza di due sorelle zitelle

La simpatica trama ci narra le vicende di due sorelle zitelle che ogni giorno discutono e litigano durante la loro monotona ma tranquilla giornata che passano nella piccola storica merceria in un vicolo di Napoli. Dopo il lavoro tornano nella loro piccola ma elegante casa, sempre nella stessa zona, vivendo una faticosa convivenza, chiuse nel loro minuscolo mondo e senza altri interessi privati.

L’unico vero sfogo per le signorine Rosaria e Addolorata, che non sono più in età da matrimonio, sembra essere solo il loro continuo provocarsi a vicenda con vari battibecchi senza esclusione di colpi. Ma naturalmente ci sarà un colpo di scena che rivoluzionerà la loro esistenza.

Bravissime Isa Danieli e Giuliana De Sio nei panni di Rosaria e Addolorata che ci faranno divertire ma anche commuovere, raccontando con grande ironia, le gioie e i dolori della vita familiare.

Le signorine al Teatro Acacia: prezzi, orari e date

Quando: dal 24 al 27 febbraio 2022

Teatro Acacia via Raffaele Tarantino (Piazza Medaglie d'Oro), Napoli

da 20 a 30 euro circa

presso Teatro Diana 081 5567527 – 081 5784978

Accesso con SuperGreenPass e Mascherina FFP2

