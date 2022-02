“Duum. Il salto verso la bellezza”: lo straordinario spettacolo dei Sonics al Teatro Augusteo di Napoli

Ph Roberto Fontana

Uno spettacolo da non perdere tra grandi performance acrobatiche, straordinari effetti speciali, particolari macchine sceniche e tanta musica per “Duum. Il salto verso la bellezza” con la Compagnia dei Sonics

Da venerdì 18 a domenica 27 febbraio 2022 al Teatro Augusteo di Napoli sarà in scena il fantastico spettacolo “Duum. Il salto verso la bellezza” con la Compagnia Sonics.

Un grande successo in tutta Europa per “Duum” che dopo aver partecipato all’Edinburgh Fringe Festival, il grande festival europeo di arti performative, torna nei teatri italiani completamente rinnovato.

Tanti nuovi effetti speciali, speciali macchine sceniche, grandi performance acrobatiche e tanta musica per “Duum. Il salto verso la bellezza” lo spettacolo creato e diretto da Alessandro Pietrolini.

“Duum. Il salto verso la bellezza”: le grandi acrobazie riportate sulle scene teatrali

Lo spettacolo è ambientato nella valle di “Agharta”, mondo leggendario situato nel cuore della Terra, del quale i Sonics cercano di immaginare e rappresentare le vibrazioni, i colori, i ritmi e gli equilibri. Un grande omaggio alla bellezza dei corpi ed una bellissima sfida alle leggi di gravità, unita all’armonia del movimento.

Tanti bravissimi attori, acrobati, ginnasti e ballerini della compagnia Sonics che “volano” tra cunicoli, tunnel e grotte, con salti nel vuoto e acrobazie che lasciano il fiato sospeso in un mondo sotterraneo dal quale i suoi abitanti cercano in ogni modo di far ritorno sulla superficie. E la parola “Duum” è proprio il rumore di quel salto, compiuto per ritrovare la bellezza perduta.

Uno spettacolo da non perdere tra eccezionali performance atletiche, giochi di luce, effetti speciali che rendono unico “Duum. Il salto verso la bellezza”. Da non perdere

“Duum. Il salto verso la bellezza”: prezzi, orari e date

Quando: Da venerdì 18 a domenica 27 febbraio 2022

Da venerdì 18 a domenica 27 febbraio 2022 Dove: Teatro Augusteo Piazzetta Duca D’Aosta 263, NApoli

Teatro Augusteo Piazzetta Duca D’Aosta 263, NApoli Prezzo biglietto: Platea € 45,00 / Galleria € 35,00

Platea € 45,00 / Galleria € 35,00 Contatti e informazioni: Teatro Augusteo Napoli 081414243.

