Vincenzo Salemme con “Napoletano? e famme ‘Na Pizza” al Teatro Diana a Napoli

E’ tornato a teatro Vincenzo Salemme con il suo nuovo spettacolo che sta girando l’Italia e anche molti teatri della Campania: a breve sarà a Napoli al Teatro Diana al Vomero per un mese

Vincenzo Salemme è tornato sulle scene dei teatri italiani con il suo nuovo spettacolo “Napoletano? E famme ‘na pizza”, presentato con un ‘sold out’ al Teatro Mancinelli di Orvieto, e che ora sta girando per tutta Italia. Sarà a Napoli al Teatro Diana del Vomero per un mese intero di spettacoli dal 23 febbraio al 20 marzo 2022.

“Napoletano? E famme ‘na pizza” è tratto dal libro più recente di Salemme che, oltre ad essere un bravo attore, è anche commediografo, sceneggiatore, regista teatrale e cinematografico e scrittore. In 45 anni di carriera Salemme ha realizzato e partecipato ad oltre 28 spettacoli e 45 film (di cui 12 in qualità di regista e sceneggiatore).

La lunga tournée dello spettacolo di Salemme e poi al teatro Diana a Napoli

Dopo il ‘debutto’ di novembre a Orvieto tante date in Campania per Salemme che poi, da gennaio 2022 è stato “al nord” sempre con grandi successi tra Milano, Torino, Ferrara, Bologna, ecc….

Poi arriverà finalmente a Napoli, dal 23 febbraio al 20 marzo 2022 al Teatro Diana del Vomero per quasi un mese di spettacoli.

Napoletano? E famme ‘na pizza” nasce da un libro dello stesso Salemme

La divertente commedia, “Napoletano? E famme ‘na pizza”, nasce dal libro di Salemme con lo stesso titolo uscito agli inizi di marzo 2021 e che ha trovato spunto da un riferimento ad una battuta di una sua commedia “e fuori nevica”, nella quale uno dei personaggi chiede al fratello di dimostrare la sua presunta napoletanità facendogli una pizza.

E da qui parte il discorso sull’essere un buon napoletano che deve saper fare le pizze, deve saper cantare, deve essere sempre allegro, amare il caffè bollente in tazza rovente, essere devoto a San Gennaro, tifare Napoli …. e via così con gli stereotipi che rischiano di rendergli la vita più simile ad una gabbia che ad un percorso libero e indipendente.

E Salemme, in questo suo nuovo e divertente spettacolo i porta, in maniera esilarante, a esaminare questi vari stereotipi per chiedersi se è un napoletano doc. E lo fa partendo dal fatto che lui stesso, che è di Bacoli a 30 km da Napoli, da bambino aveva paura di Napoli perché il proverbio diceva “Vedi Napoli e poi muori!”, e che per recitare il teatro napoletano ha imparato a nascondere l’accento del suo paese. Da non perdere.

Salemme al teatro Diana a Napoli: prezzi, orari e date

Quando: dal 23 febbraio al 20 marzo 2022

dal 23 febbraio al 20 marzo 2022 Dove: Teatro Diana via Luca Giordano 64, Vomero Napoli

Teatro Diana via Luca Giordano 64, Vomero Napoli Prezzo biglietto: da 23 a 43 euro

da 23 a 43 euro Contatti e informazioni: Teatro Diana – Tel: 081 5567527 – 081 5784978

