Il Berretto a Sonagli di Pirandello al Teatro Diana a Napoli con Gabriele Lavia

Sarà a Napoli dal 9 al 20 Febbraio 2022, al Teatro Diana al Vomero, uno dei capolavori di Luigi Pirandello, Il berretto a sonagli per la regia di Gabriele Lavia. Il grande attore, regista e sceneggiatore italiano, sarà anche sul palco del Teatro Diana nella parte di Ciampa, lo scrivano.

Una commedia scritta da Pirandello, in origine, in siciliano

Il berretto a sonagli è un grande lavoro, scritto dal premio Nobel Luigi Pirandello nel 1916, in siciliano, per l’allora grande attore Angelo Musco, cui la commedia non piaceva. Il lavoro non ebbe successo anche perché il Musco voleva esaltarne sulle scene il lato comico mentre per Pirandello era una commedia che doveva far riflettere agli spettatori.

Poi Pirandello la tradusse in italiano e divenne tra i suoi capolavori di un teatro italiano “espressionista” amarissimo, a volte comico e crudele dove Ciampa, che è un umile scrivano, ricorre alla follia per mantenere la facciata di rispettabilità del suo triste matrimonio.

Il primo dei grandi personaggi pirandelliani che si prende un’amara rivincita dalle umiliazioni di una vita e che dichiara lui stesso “Io sono quello che gli altri dicono che io sia”.

Una grande commedia e interpretazione di Gabriele Lavia

Sul palco del Diana assieme a Gabriele Lavia che è regista e interpreta il ruolo di Ciampa ci sono nei ruoli della signora Beatrice Fiorita, Federica Di Martino, della Saracena rigattiera, Matilde Piana in quello di Fifì La Bella, Francesco Bonomo.

E poi il delegato Spanò è Mario Pietramala, Assunta La Bella è Giovanna Guida, Fana la vecchia serva è Maribella Piana e Nina Ciampa è Beatrice Ceccherini. Da non perdere.

Il berretto a sonagli al Diana: prezzi, orari e date

Quando: dal 9 al 20 Febbraio 2022

dal 9 al 20 Febbraio 2022 Dove: Teatro Diana, via Luca Giordano 64, Vomero Napoli

Teatro Diana, via Luca Giordano 64, Vomero Napoli Prezzo biglietto: da 20 a 35 euro

da 20 a 35 euro Contatti e informazioni: Teatro Diana Tel: 081 5567527 – 081 5784978

