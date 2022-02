Fabularium, Magic Of Disney Music al Teatro Cilea di Napoli

ph Chicca Ricca

Un grande musical dal vivo, un viaggio straordinario attraverso i mondi delle grandi produzioni della Disney che emozionano grandi e bambini. Tante emozioni per una favola tra le musiche, le atmosfere e i personaggi che hanno scritto la storia del cinema d’animazione

Sabato 12 Marzo 2022 arriverà a Napoli al Teatro Cilea del Vomero lo spettacolo Fabularium – Magic of Disney Music, il grande musical che porta in Italia i classici Disney nell’incanto di un teatro. In via straordinaria nella stessa giornata si terranno due spettacoli alle ore 17 e alle 20.

Un grande show, adatto a piccoli e grandi, prodotto da Mat Entertainment e AncheCinema che arriva per la prima volta a Napoli il 12 marzo con un doppio spettacolo.

Un musical eccezionale che vede la regia di Angelo Lucarella e Annalory Fullone, dove si intrecciano le musiche e le storie di grandi capolavori della Disney come La spada nella roccia e Cenerentola, La Bella e la Bestia e Oceania, Frozen, Aladdin e l’intramontabile Mary Poppins.

Un grande spettacolo dal vivo per grandi e piccoli

Fabularium, Magic Of Disney Music è un grande spettacolo dal vivo che ci avvolgerà nelle magiche musiche, nelle atmosfere e nei personaggi che hanno scritto la storia del cinema d’animazione.

Una bella storia per adulti e bambini che presenta una scenografia affascinante, con momenti magici che sorprenderanno tutti come il volo di Mary Poppins, Elsa che ghiaccia il teatro, o come il genio della lampada che alza bauli e tante altre situazioni coinvolgenti.

Un viaggio straordinario attraverso i mondi delle grandi produzioni della Disney, classici senza tempo che emozionano grandi e bambini. Un’avventura carica di emozioni che ci farà riscoprire, attraverso le celebri canzoni dei capolavori Disney, il coraggio, l’amicizia, l’audacia, la generosità e, naturalmente, l’amore per divertirsi e sognare con la Fantasia.

Fabularium, Magic Of Disney Music: prezzi, orari e date

Quando: Sabato 12 Marzo 2022 alle ore 17 e alle 20.

Sabato 12 Marzo 2022 alle ore 17 e alle 20. Dove: Teatro Cilea Via S. Domenico, 11, Vomero Napoli

Teatro Cilea Via S. Domenico, 11, Vomero Napoli Prezzo biglietto: Biglietti a partire da 30€

Biglietti a partire da 30€ Contatti e informazioni: Teatro Cilea, tel. 0817141801 – Acquista i biglietti anche su TICKETONE

