Ehi… Prof! Paolo Caiazzo porta la DaD al Teatro Augusteo di Napoli

Paolo Caiazzo porta la scuola a distanza al Teatro Augusteo con la sua commedia “Ehi… Prof! Posso venire la prossima volta?” da venerdì 4 a domenica 13 febbraio 2022.

Tutti chiusi in casa per la DAD ma Paolo Caiazzo riesce a farci sorridere con il suo spettacolo che ci propone all’Augusteo di Napoli assieme a Daniela Ioia e Giovanni Allocca, Daniele Ciniglio, Mery Esposito e Lucienne Perreca, e ‘Quelli della DAD’…

Mesi forzati, tutti chiusi in casa a fare la DAD

Mesi chiusi in casa con le lezioni in DAD che hanno messo a dura prova la pazienza di insegnanti, alunni e genitori. E Caiazzo ci racconta di un esaurito professore, negato per la tecnologia, che soffre moltissimo per tutte queste sconvolgenti novità e si esaurisce fino ad avere le allucinazioni ritrovandosi gli alunni in casa. Il tutto chiuso in casa con la moglie nevrotica, una figlia indisponente e un cognato nullafacente.

Quando si rientra a scuola sembra che le cose vadano meglio ma gli effetti di quel brutto periodo si manifestano dopo un po di tempo e, il professore, si accorge che tutti sono diventati più aggressivi e cinici. Una divertentissima ma realistica commedia di Paolo Caiazzo che fotografia bene i nostri tempi e ci mostra, in maniera simpatica, l’eterno conflitto generazionale.

“Ehi… Prof! All’Augusteo: prezzi, orari e date

Quando: venerdì 4 a domenica 13 febbraio 2022

venerdì 4 a domenica 13 febbraio 2022 Dove: Teatro Augusteo Piazzetta Duca D’Aosta 263, NApoli

Teatro Augusteo Piazzetta Duca D’Aosta 263, NApoli Prezzo biglietto: Platea € 35,00 / Galleria € 25,00

Platea € 35,00 / Galleria € 25,00 Contatti e informazioni: Teatro Augusteo Napoli 081414243.

